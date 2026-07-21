Mnogi zaraženi, naročito žene, mogu imati blage simptome. Moguće je da infekcija ne bude praćena nikakvim simptomima i da se neprimetno širi.

Kod muškaraca najčešće tegobe su: peckanje ili bol pri mokrenju, gnojan ili žućkasto-zelenkast iscedak iz penisa, bol ili otok testisa, učestalo mokrenje, nelagodnost ili bol u predelu polnih organa.

Kod žena simptomi mogu biti manje izraženi i često se mogu zameniti sa drugim infekcijama. Mogu se javiti: pojačan vaginalni sekret, peckanje ili bol pri mokrenju, bol u donjem delu stomaka, krvarenje između menstruacija ili nakon seksualnog odnosa, bol tokom seksualnog odnosa.

Ako se infekcija prenese na rektum, mogu se javiti: svrab i nelagodnost u analnom predelu, bol pri pražnjenju creva, sekret ili krvarenje iz rektuma.

Kod infekcije grla, koja može nastati nakon oralnog seksualnog kontakta, simptomi su najčešće blagi ili ih nema, ali se mogu javiti bol u grlu, crvenilo i nelagodnost pri gutanju.