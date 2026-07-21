Gonoreja preti Evropi: Ni antibiotici nekad ne pomažu, koje zemlje su na udaru
Gonoreja, poznata i kao triper ili kapavac, polno je prenosiva bolest izazvana delovanjem bakterije Neisseria gonorrhoeae. Ova bakterija napada sluzokožu polnih organa, ali i mokraćnih kanala, rektuma ili grla. Stručnjaci upozoravaju da se u Evropi beleži veći broj slučajeva gonoreje otporne na postojeće antibiotike, zbog čega lečenje postaje sve teže, navodi Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).
Gde se beleži značajan porast obolelih?
Od 2025. godine u nekoliko zemalja zabeležen je značajan porast broja obolelih od gonoreje, uz sve više dokaza o lokalnom prenošenju infekcije. Najveći porast slučajeva prijavljen je u Francuskoj, Nemačkoj, Švedskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, dok druge zemlje i dalje beleže pojedinačne slučajeve.
- Lokalno prenošenje gonoreje otporne na lekove jeste upozorenje koje ne smemo da ignorišemo -, izjavio je Csaba Ködmön, stručnjak za mikrobiologiju u ECDC-u.
On je upozorio da je rizik za opštu populaciju trenutno nizak, ali da sve veća otpornost bakterije umanjuje efikasnost postojećih terapija.
- Ako se sojevi otporni na antibiotike nastave širiti, mogućnosti lečenja biće sve ograničenije - naveo je Ködmön.
Mnogi zaraženi, naročito žene, mogu imati blage simptome. Moguće je da infekcija ne bude praćena nikakvim simptomima i da se neprimetno širi.
Kod muškaraca najčešće tegobe su: peckanje ili bol pri mokrenju, gnojan ili žućkasto-zelenkast iscedak iz penisa, bol ili otok testisa, učestalo mokrenje, nelagodnost ili bol u predelu polnih organa.
Kod žena simptomi mogu biti manje izraženi i često se mogu zameniti sa drugim infekcijama. Mogu se javiti: pojačan vaginalni sekret, peckanje ili bol pri mokrenju, bol u donjem delu stomaka, krvarenje između menstruacija ili nakon seksualnog odnosa, bol tokom seksualnog odnosa.
Ako se infekcija prenese na rektum, mogu se javiti: svrab i nelagodnost u analnom predelu, bol pri pražnjenju creva, sekret ili krvarenje iz rektuma.
Kod infekcije grla, koja može nastati nakon oralnog seksualnog kontakta, simptomi su najčešće blagi ili ih nema, ali se mogu javiti bol u grlu, crvenilo i nelagodnost pri gutanju.
Zašto je gonoreja sve teža za lečenje?
Glavni lek koji se trenutno koristi u terapiji gonoreje jeste antibiotik ceftriakson, samostalno ili u kombinaciji sa azitromicinom. Međutim, bakterija koja izaziva gonoreju postaje sve otpornija i na ove lekove, što otežava lečenje i omogućava dalje širenje infekcije.
Novi sojevi gonoreje otporni na delovanje ceftriaksona šire se Evropom, a zemlje jugoistočne Azije, poput Kambodže, Indonezije, Tajlanda i Vijetnama, prepoznate su kao značajni izvori otpornih sojeva. Neki od tih sojeva gonoreje već su izazvali neuspehe u lečenju u Evropi i Severnoj Americi.
Ipak, ECDC upozorava da postoje sve jasniji dokazi i o lokalnom prenošenju otpornih sojeva u samoj Evropi. Povećanje broja registrovanih slučajeva moglo bi da ukaže na početnu fazu širenja infekcije, posebno ukoliko se ne primene i ne održe odgovarajuće mere kontrole.
Izvor: euronews.com/ zdravlje. kurir.rs
Prva vakcina protiv gonoreje biće primenjena u Engleskoj: Ovo bi moglo da smanji broj novih slučajeva za 40 %
Šta je gonoreja?
Gonoreja je jedna od najčešćih bakterijskih polno prenosivih infekcija. Izaziva je bakterija Neisseria gonorrhoeae, a prenosi se seksualnim kontaktom.
Ukoliko se ne leči, infekcija može dovesti do ozbiljnih komplikacija, uključujući zapaljensku bolest male karlice, neplodnost i vanmateričnu trudnoću.
Broj infekcija raste
Prema podacima ECDC-a, stopa prijavljenih slučajeva gonoreje u evropskom regionu povećala se za čak 303 odsto tokom poslednjih deset godina.
Tokom 2024. godine potvrđen je 106.331 slučaj gonoreje, što je najveći broj od početka evropskog nadzora nad ovom infekcijom 2009. godine. Na globalnom nivou procenjuje se da se svake godine registruje oko 82 miliona novih infekcija među osobama starosti od 15 do 49 godina.
Stručnjaci, međutim, napominju da povećanje broja registrovanih slučajeva nije posledica samo većeg broja infekcija, već i češćeg testiranja i boljeg prijavljivanja obolelih.
Između 2023. i 2024. godine ukupna stopa infekcija je porasla, pre svega zbog povećanja od 7,9 odsto među muškarcima, dok je kod žena zabeležen pad od 8,6 odsto. Najviše stope infekcije zabeležene su među muškarcima starosti od 25 do 34 godine i ženama od 20 do 24 godine.
U 2024. godini prenos među muškarcima koji imaju seksualne odnose sa muškarcima činio je 62 odsto prijavljenih slučajeva, dok je 37 odsto registrovano među heteroseksualnim muškarcima i ženama.
Ko je pod većim rizikom?
ECDC procenjuje da je rizik za opštu seksualno aktivnu populaciju trenutno nizak.
Rizik je veći kod osoba koje:
imaju više seksualnih partnera ili često menjaju partnere, imaju seksualne odnose bez kondoma sa novim ili povremenim partnerima, putuju u područja gde su prisutni sojevi gonoreje otporni na antibiotike.
Zdravstveni stručnjaci naglašavaju da su redovno testiranje, odgovorno seksualno ponašanje i pravovremeno lečenje ključni za sprečavanje daljeg širenja gonoreje i razvoja novih oblika bakterijske otpornosti.
https://www.euronews.com/health/2026/07/20/antibiotic-resistant-gonorrhea-cases-on-the-rise-in-europe-health-agency-warns