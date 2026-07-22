Danas ste mi dali zadatak i obavezu da još jače, još časnije i još vrednije služim Bogu i narodu, rekao je prof. dr Bojić

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Direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", akademik prof. dr Milovan Bojić, istog dana dobio je dva visoka priznanja u Beranama - proglašen je počasnim građaninom ove opštine, a u manastiru Đurđevi Stupovi uručena mu je Medalja Svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija I stepena.

Zvanje počasnog građanina uručeno mu je na svečanoj sednici Skupštine opštine Berane, u znak priznanja za višedecenijski doprinos razvoju medicine, nauke i humanitarnog rada, kao i unapređenju zdravstvene zaštite građana Berana i severa Crne Gore. Povelju mu je uručila predsednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović, dok mu je predsednik Opštine Đole Lutovac simbolično predao ključeve grada.

Obraćajući se prisutnima, Bojić je rekao da mu priznanje ima poseban značaj jer ga sa Beranama i Vasojevićima povezuju porodični koreni.

Prof. dr Milovana Bojića sa Beranama i Vasojevićima povezuju porodični koreni Foto: Institut Dedinje

- Ukazali ste mi veliku čast dodelom ovakvog visokog priznanja. Moje zadovoljstvo je tim veće što ono dolazi iz samog srca Vasojevića, kojima i sam pripadam - rekao je Bojić.

Govoreći o svom životnom pozivu, istakao je da su pacijenti oduvek bili u središtu njegovog rada.

- Bolesti postoje u knjigama, ali u životu postoje samo bolesnici. Čitav svoj život posvetio sam upravo njima. Nikada nisam lečio bolest zaobišavši čoveka, već sam uvek bio u službi pacijenta - poručio je direktor Instituta "Dedinje", podsetivši i na poruku koja godinama stoji u toj ustanovi: "Poštovani pacijenti, ako nemate vezu, ja sam vaša veza."

Visoko crkveno odlikovanje

Pre svečane sednice Skupštine opštine, u manastiru Đurđevi Stupovi Bojića je odlikovao mitropolit budimljansko-nikšićki Metodije Medaljom Svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija I stepena. Kako je navedeno, visoko crkveno odlikovanje uručeno mu je za ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, posvećenost lekarskom pozivu i dugogodišnje požrtvovano lečenje pacijenata.

Zahvaljujući na priznanju, Bojić je rekao da ga ono obavezuje da još predanije nastavi svoju životnu misiju.

Prof. dr MIlovan Bojić i mitropolit Metodije Foto: Institut Dedinje

- Danas ste mi dali zadatak i obavezu da još jače, još časnije i još vrednije služim Bogu i narodu. Svoj život posvetio sam nauci, bolesnicima, svojoj deci i unucima i nikada nisam pomutio svoju savest - rekao je Bojić.