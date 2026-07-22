I posle više godina električni impulsi izazivali su osećaj upravo u delu šake kojem su bili namenjeni

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Naučnici sa Univerziteta u Pitsburgu i Univerziteta u Čikagu napravili su važan korak u razvoju moždanih implantata koji bi jednog dana mogli da pomognu osobama sa povredom kičmene moždine da ponovo osete dodir.

U studiji objavljenoj u časopisu Science Translational Medicine učestvovalo je pet osoba sa povredom kičmene moždine kojima su ugrađeni moždani implantati. Tokom ukupno 27 godina korišćenja implantata istraživači su u mozak poslali oko 168 miliona električnih impulsa, a nisu zabeležili nijedan ozbiljan neželjeni događaj. Reč je o najdužem istraživanju intracerebralne mikrostimulacije kod ljudi do sada.

Veštački osećaj dodira ostao stabilan godinama

Implantati su stimulisali somatosenzorni korteks, deo mozga koji obrađuje informacije o dodiru. I posle više godina električni impulsi izazivali su osećaj upravo u delu šake kojem su bili namenjeni, bez "premeštanja" senzacija na druge delove tela, što je jedan od problema na koji su istraživači posebno obraćali pažnju.

Čulo dodira omogućava da procenimo jačinu stiska, pritisak i kontakt sa predmetima Foto: Shutterstock

Trajni osećaj posle završetka stimulacije bio je izuzetno redak - javljao se u proseku jednom na oko 23.000 stimulacija, najčešće je nestajao za manje od deset sekundi, nije izazivao bol i nije zahtevao lečenje.

Zašto je ovo važno?

Čulo dodira omogućava da procenimo jačinu stiska, pritisak i kontakt sa predmetima. Bez takve povratne informacije osobe koje koriste neuroproteze ili robotske ruke moraju gotovo u potpunosti da se oslanjaju na vid, što upravljanje čini sporijim i znatno zahtevnijim.