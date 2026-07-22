Najveća novina je da pravo na senzore prvi put dobijaju i odrasle osobe sa dijabetesom tip 1

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Osobe sa dijabetesom tip 1 od četvrtka, 23. jula, imaće veći izbor senzora za kontinuirano praćenje glukoze i insulinskih pumpi o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja, predviđaju izmene Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koje stupaju na snagu u četvrtak.

Najveća novina je da pravo na senzore prvi put dobijaju i odrasle osobe sa dijabetesom tip 1 koje primaju četiri ili više doza insulina dnevno. Međutim, oni će imati pravo na 12 senzora godišnje, odnosno jedan mesečno, uz 50 test-traka mesečno, što je izazvalo nezadovoljstvo dela pacijenata.

Istovremeno, proširen je izbor senzora za decu na insulinskoj pumpi i sa nestabilnim dijabetesom, a to pravo zadržavaju i nakon punoletstva. Kontinuirano praćenje glukoze i dalje će biti dostupno ženama koje planiraju trudnoću, trudnicama i porodiljama, kao i odraslima kod kojih je dijabetes tip 1 tek dijagnostikovan, ukoliko primaju četiri ili više doza insulina dnevno.

Kontinuirano praćenje glukoze i dalje će biti dostupno ženama koje planiraju trudnoću, trudnicama i porodiljama Foto: Andrey_Popov/Shutterstock

Pravilnik donosi i novine kada je reč o insulinskim pumpama. Deci će o trošku države biti dostupna i pumpa najnovije generacije sa automatskim prilagođavanjem doze insulina i zaštitom od hipoglikemije i hiperglikemije, dok će odrasli ovaj model moći da dobiju uz doplatu.

Predsednica Udruženja za borbu protiv dijabetesa "Plavi krug"Bojana Marković ocenila je da je uvođenje senzora za odrasle veliki pomak, ali upozorava da jedno pomagalo mesečno nije dovoljno za dobru regulaciju bolesti.

- Odrasli pacijenti koji koriste insulin preko penova konačno su dobili pravo na senzore o trošku države, ali dijabetes traje 24 sata dnevno. Jedan senzor mesečno i 50 test-traka nisu dovoljni za polovinu meseca kada senzor nije obezbeđen - kaže Marković.