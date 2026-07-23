Među novootkrivenim genima posebno se izdvojio PLGRKT, koji pomaže ćelijama raka da prežive u delovima tumora sa veoma malo kiseonika

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Naučnici iz Kanade razvili su novu metodu za analizu genetskih promena u agresivnom bazalnom (trostruko negativnom) karcinomu dojke i otkrili čak 81 do sada nepoznati gen koji podstiče rast tumora. Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu Nature, mogli bi da otvore put razvoju novih ciljanih terapija za podtip raka dojke koji ima lošiju prognozu i znatno manje mogućnosti lečenja.

Bazalni karcinom dojke karakterišu velike promene u hromozomima - pojedini njihovi delovi mogu da budu izgubljeni ili umnoženi, pa je do sada bilo veoma teško utvrditi koji od stotina gena u tim regionima zaista pokreću razvoj bolesti.

Da bi rešili taj problem, istraživači sa Instituta Lunenfeld-Tanenbaum u Torontu razvili su novu CRISPR tehnologiju nazvanu CRISPR-KOALA, koja omogućava da se u istom eksperimentalnom modelu pojedini geni istovremeno isključe, a drugi pojačano aktiviraju. Na taj način mogu verno da se oponašaju genetske promene karakteristične za ovaj tip tumora.

Koristeći ovu metodu, naučnici su u živim tumorskim modelima analizirali više od 3.700 gena koji se nalaze u delovima hromozoma najčešće izmenjenim kod bazalnog karcinoma dojke. Identifikovali su 81 novi gen povezan sa rastom tumora, pri čemu čak 90 odsto njih ne bi bilo otkriveno standardnim laboratorijskim ispitivanjima na ćelijskim kulturama.

Naučnici su u živim tumorskim modelima analizirali više od 3.700 gena Foto: Shutterstock

Prema rečima autora studije, upravo okruženje živog tumora - interakcija sa imunskim ćelijama, krvnim sudovima, hranljivim materijama i promenljivim nivoima kiseonika - otkriva gene koji ostaju "nevidljivi" u laboratorijskim posudama.

Nova potencijalna meta za lečenje

Među novootkrivenim genima posebno se izdvojio PLGRKT, koji pomaže ćelijama raka da prežive u delovima tumora sa veoma malo kiseonika. Istraživači su pokazali da ovaj gen omogućava tumorskim ćelijama da nastave proizvodnju energije i u nepovoljnim uslovima, čime direktno podstiče rast tumora. Zbog toga bi PLGRKT mogao da postane nova meta za razvoj ciljane terapije.