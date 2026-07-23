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Dom zdravlja "Voždovac“ poziva sve zainteresovane građane da iskoriste ovu priliku da obave preventivni pregled i provere svoje zdravstveno stanje.

Ova ustanova nastavlja sa organizovanjem akcija preventivnih pregleda, a građani će moći da obave više pregleda i dobiju savete lekara bez prethodnog zakazivanja.

U subotu, 25. jula 2026. godine, u periodu od 8.00 do 13.00 časova, u Zdravstvenoj stanici Jajinci, Bulevar JNA 86A, građani će moći da bez zakazivanja obave:

Preventivni pregledi imaju izuzetan značaj jer omogućavaju rano otkrivanje bolesti, pravovremeno započinjanje lečenja i očuvanje kvaliteta života. Dom zdravlja "Voždovac" poziva sve zainteresovane građane da iskoriste ovu priliku i provere svoje zdravstveno stanje, jer je prevencija najbolji način da sačuvamo zdravlje. 

Izvor: N1info.rs/Zdravlje.kurir.rs

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