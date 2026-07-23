Besplatni preventivni pregledi u subotu na Voždovcu: Bez zakazivanja do ultrazvuka i pregleda mladeža
Dom zdravlja "Voždovac“ poziva sve zainteresovane građane da iskoriste ovu priliku da obave preventivni pregled i provere svoje zdravstveno stanje.
Ova ustanova nastavlja sa organizovanjem akcija preventivnih pregleda, a građani će moći da obave više pregleda i dobiju savete lekara bez prethodnog zakazivanja.
U subotu, 25. jula 2026. godine, u periodu od 8.00 do 13.00 časova, u Zdravstvenoj stanici Jajinci, Bulevar JNA 86A, građani će moći da bez zakazivanja obave:
- ultrazvučni pregled abdomena,
- ultrazvučni pregled štitne žlezde,
- dermoskopski pregled mladeža i pigmentnih lezija,
- merenje krvnog pritiska i pulsa,
- određivanje indeksa telesne mase (BMI),
- savetovanje o pravilnoj ishrani, zdravim životnim navikama i očuvanju zdravlja.
Preventivni pregledi imaju izuzetan značaj jer omogućavaju rano otkrivanje bolesti, pravovremeno započinjanje lečenja i očuvanje kvaliteta života. Dom zdravlja "Voždovac" poziva sve zainteresovane građane da iskoriste ovu priliku i provere svoje zdravstveno stanje, jer je prevencija najbolji način da sačuvamo zdravlje.
Izvor: N1info.rs/Zdravlje.kurir.rs
Portalna hipertenzija: Zbog ove komplikacije ciroze u UKCS ponovo urađena TIPS procedura koja može da spreči životno opasno krvarenje