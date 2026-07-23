Dojenje jedna od najefikasnijih mera za očuvanje zdravlja žena i dece

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Svetska nedelja dojenja obeležava se od 1. do 7. avgusta u više od 170 zemalja, dok će se Nacionalna nedelja promocije dojenja u Srbiji ove godine održati od 28. septembra do 5. oktobra. Ovogodišnji slogan je "Dojenje - najbolji početak života. Osnažimo ono što je provereno najbolje”.

Svetska nedelja dojenja pokrenuta je 1992. godine kako bi se povećala svest o značaju dojenja za zdravlje majke i deteta, ukazalo na njegove brojne zdravstvene i društvene koristi i pružila veća podrška majkama da započnu i nastave dojenje. Kampanju koordinira Svetska alijansa za podršku dojenju (WABA), međunarodna mreža organizacija i stručnjaka koja sarađuje sa brojnim partnerima širom sveta.

Od 2016. godine Svetska nedelja dojenja usklađena je sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija, čime se dodatno naglašava da je dojenje jedna od najefikasnijih mera za očuvanje zdravlja žena i dece, pravilan rast i razvoj, smanjenje nejednakosti i održivi razvoj društva.

Ovogodišnja kampanja usmerena je na razmenu iskustava i primenu dobre prakse koja može da doprinese većem broju beba koje se isključivo doje. Istovremeno ukazuje i na dugoročne zdravstvene i ekonomske koristi dojenja, od manjeg opterećenja porodičnog budžeta i zdravstvenog sistema do obezbeđivanja bezbedne i optimalne ishrane za svako dete.

Dojenje je najprirodniji, najzdraviji i najisplativiji način ishrane beba Foto: Shutterstock

Majčino mleko je najbolja hrana za novorođenče

Dojenje je najprirodniji, najzdraviji i najisplativiji način ishrane novorođenčeta. Majčino mlekou potpunosti zadovoljava nutritivne potrebe bebe, a uz odgovarajuću dohranu preporučuje se kao osnovna hrana do navršene druge godine života. Njegov sastav i količina prirodno se prilagođavaju uzrastu deteta i njegovim razvojnim potrebama.

Dojenje istovremeno štiti zdravlje majke i deteta, smanjuje rizik od brojnih bolesti, podstiče pravilan rast i razvoj i postavlja temelje dobrog zdravlja tokom čitavog života. Osim zdravstvenih koristi, majčino mleko predstavlja najdostupniji i najkvalitetniji izvor ishrane, što donosi korist i porodici, i zdravstvenom sistemu, i društvu u celini.

Nacionalna nedelja promocije dojenja

U Srbiji se Nacionalna nedelja promocije dojenja tradicionalno obeležava 40. kalendarske nedelje, koja simbolično predstavlja trajanje trudnoće. Ove godine traje od 28. septembra do 5. oktobra, sa istim sloganom kao i svetska kampanja.