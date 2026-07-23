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Navigaciona endoskopska hirurgija sinusa je minimalno invazivna metoda kojom se precizno uklanjaju promene u nosu, sinusima i bazi lobanje

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Hirurški tim Klinike za bolesti uha, grla i nosaUniverzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC Republike Srpske) uspešno je, po prvi put u Bosni i Hercegovini, izveo tri operativne procedure kompjuterski navođene endoskopske hirurgije sinusa (NESS). Ovim zahvatima napravljen je značajan iskorak u razvoju savremene ORL hirurgije u UKC Republike Srpske, uz uvođenje novih hirurških tehnika i primenu najviših standarda u lečenju pacijenata.

Uvođenjem ovih procedura pacijentima u Republici Srpskoj omogućeno je lečenje najsavremenijim metodama u domaćem zdravstvenom sistemu, čime se smanjuje potreba za upućivanjem u inostranstvo.

Operativne zahvate izveli su doc. dr Aleksandra Aleksić i dr Vladimir Vranješ, uz mentorstvo doc. dr Jure Urbančiča, specijaliste otorinolaringologije iz Klinike za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana.

Za izvođenje ove procedure neophodni su CT uređaj najnovije generacije i navigacioni sistem, kojima UKC Republike Srpske raspolaže.

Šta je navođena endoskopska hirurgija sinusa?

Navigaciona endoskopska hirurgija sinusa (NESS, poznata i kao NFESS - Navigation Functional Endoscopic Sinus Surgery) napredna je, minimalno invazivna metoda kojom otorinolaringolog, uz pomoć računarskog navigacionog sistema i endoskopa sa kamerom, precizno uklanja promene u nosu, sinusima i bazi lobanje, prateći položaj instrumenata na trodimenzionalnom CT snimku u realnom vremenu.

Ova metoda koristi se za lečenje hroničnih upala, polipa, cista i tumora Foto: Shutterstock

Sistem funkcioniše po principu "GPS-a u medicini". Pacijent pre operacije radi CT sinusa, koji se učitava u navigacioni sistem, a tokom zahvata hirurg na monitoru u svakom trenutku prati kretanje instrumenta kroz složene anatomske strukture. Sistem upozorava kada se instrument približi kritičnim strukturama, poput očne duplje, nerava i krvnih sudova.

Ova metoda koristi se za lečenje hroničnih upala, polipa, cista i tumora, posebno kod složenih anatomskih varijacija nosa i sinusa, ponovljenih operacija i komplikacija koje zahvataju sinuse i okolne regije.

Veća preciznost i brži oporavak