Preventivni pregledi biće organizovani 20. juna 2026. godine, u periodu od 8 do 14 časova, u centralnom objektu Doma zdravlja Voždovac, u Ustaničkoj ulici broj 16, na prvom spratu, u sobi 37

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Besplatni preventivni pregledi kože, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, koji se organizuju širom Srbije u gradovima i selima u kojima nema dovoljno dermatovenerologa, trajaće do oktobra.

Akcija besplatnih dermoskopskih pregleda kože organizuje se s ciljem ranog otkrivanja malignih i drugih suspektnih promena na koži, u organizacijiUdruženja dermatovenerologa Srbije.

Šta se dešava ako se otkriju sumnjive promene?

Najviše melanoma, najagresivnijeg raka kože, otkriveno je u Boru, dok su planocelularni karcinomi najzastupljeniji u Novoj Varoši i Prijepolju, gde je stanovništvo uglavnom angažovano u poljoprivredi i malinarstvu. Pacijenti kod kojih su otkrivene ove promene upućeni su na hiruršku eksciziju i patohistološku verifikaciju, rekla je prof. dr Danica Tiodorović za RTS.

Profesorka Tiodorović ističe da je neophodna edukacija stanovništva o važnosti zaštite kože, naročito u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim satima. Preventivni pregledi su važni jer omogućavaju rano otkrivanje malignih promena i spasavanje života, bez potrebe za složenim onkološkim terapijama.

Profesorka Tiodorović ističe da je neophodna edukacija stanovništva o važnosti zaštite kože, Foto: Goran Srdanov

U narednom periodu pregledi na Kosovu i Metohiji

U narednom periodu pregledi će biti organizovani na Kosovu i Metohiji, u mestima kao što su Gračanica, Pasjane, Ranilug, Orahovac i druga. Pregledi će se obavljati od 6. do 8. avgusta, a učestvovaće vrhunski dermatolozi iz univerzitetskih centara i Vojnomedicinske akademije.

Bez uputa i zakazivanja

Za pregled nije potreban uput niti zakazivanje, već samo dobra volja građana. Akcija će se nastaviti tokom avgusta i septembra u drugim mestima Srbije gde nema dovoljno specijalista.