Besplatni pregledi kože do oktobra: Najviše melanoma otkriveno u Boru, jednostavan hirurški zahvat spasava život
Besplatni preventivni pregledi kože, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, koji se organizuju širom Srbije u gradovima i selima u kojima nema dovoljno dermatovenerologa, trajaće do oktobra.
Akcija besplatnih dermoskopskih pregleda kože organizuje se s ciljem ranog otkrivanja malignih i drugih suspektnih promena na koži, u organizacijiUdruženja dermatovenerologa Srbije.
Šta se dešava ako se otkriju sumnjive promene?
Najviše melanoma, najagresivnijeg raka kože, otkriveno je u Boru, dok su planocelularni karcinomi najzastupljeniji u Novoj Varoši i Prijepolju, gde je stanovništvo uglavnom angažovano u poljoprivredi i malinarstvu. Pacijenti kod kojih su otkrivene ove promene upućeni su na hiruršku eksciziju i patohistološku verifikaciju, rekla je prof. dr Danica Tiodorović za RTS.
Profesorka Tiodorović ističe da je neophodna edukacija stanovništva o važnosti zaštite kože, naročito u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim satima. Preventivni pregledi su važni jer omogućavaju rano otkrivanje malignih promena i spasavanje života, bez potrebe za složenim onkološkim terapijama.
U narednom periodu pregledi na Kosovu i Metohiji
U narednom periodu pregledi će biti organizovani na Kosovu i Metohiji, u mestima kao što su Gračanica, Pasjane, Ranilug, Orahovac i druga. Pregledi će se obavljati od 6. do 8. avgusta, a učestvovaće vrhunski dermatolozi iz univerzitetskih centara i Vojnomedicinske akademije.
Bez uputa i zakazivanja
Za pregled nije potreban uput niti zakazivanje, već samo dobra volja građana. Akcija će se nastaviti tokom avgusta i septembra u drugim mestima Srbije gde nema dovoljno specijalista.
– Briga o koži počinje prevencijom. Zato dođite na dermoskopske preglede, kada se suptilne promene mogu uočiti dermoskopom, a ne golim okom, i kada je jednostavna hirurška ekscizija jedini vid terapije. Na taj način može se spasiti život bez potrebe za daljim onkološkim terapijama – poručuje profesorka Tiodorović.
Izvor: rts.rs/ zdravlje.kurir.rs