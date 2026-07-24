Dugotrajna konzumacija ksantan gume, čestog aditiva u hrani, povezana je sa upalom debelog creva, narušenom crevnom barijerom i promenama u crevnoj mikrobioti, pokazuje novo istraživanje

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Pacovi koji su konzumirali zgušnjivač tokom dužeg perioda razvili su strukturne i inflamatorne promene u debelom crevu, zajedno sa smanjenim integritetom crevne barijere.

Široko korišćeni zgušnjivač hrane može imati složenije efekte na creva nego što se ranije prepoznavalo.

Ksantan guma pomaže da sladoled, jogurt, sosovi, kolači i testenina bez glutena dobiju njihovu poznatu teksturu. Cenjena zbog svojih svojstava zgušnjavanja, stabilizacije i želiranja, ona je među najčešće korišćenim aditivima u prehrambenoj industriji. Takođe pomaže da tečnosti budu bezbednije za gutanje ljudima sa disfagijom, stanjem koje uzrokuje otežano gutanje.

Međutim, istraživanje sa Federalnog univerziteta u Sao Paolu (UNIFESP) u Brazilu pokreće pitanja o efektima produžene konzumacije. Pacovi koji su primali ksantan gumu tokom deset nedelja razvili su upalu debelog creva, promene u crevnoj mikrobioti i smanjen integritet crevne barijere.

Ksantan guma pomaže da sladoled, jogurt, sosovi, kolači i testenina bez glutena dobiju njihovu poznatu teksturu Foto: Shutterstock

- Ovde se ne radi o demonizaciji ksantan gume. Umesto toga, radi se o naglašavanju potrebe za ulaganjem u translacione studije koje uključuju ljude. Moguće je da povremena upotreba u malim količinama kao aditiva ne šteti zdravlju. Zabrinutost je zbog svakodnevne upotrebe kao sastojka i kumulativnog efekta zgušnjivača - objašnjava Alesandra Riščiteli, nutricionistkinja i logoped koja je sprovela studiju. Rezultati su objavljeni u časopisu PLOS One.

Svakodnevna izloženost izaziva širu zabrinutost

Naučno i kliničko interesovanje za ksantan gumu je poraslo delimično zato što je deca i starije osobe sa disfagijom mogu konzumirati svaki dan, napominje Riščiteli. Aditiv je takođe čest u ultra-prerađenoj hrani, proteinskim šejkovima i suplementima.

- Ovde su, još jednom, smernice navedene u Smernicama za ishranu brazilskog stanovništva, koje preporučuju izbegavanje ultra-prerađene hrane i hrane bogate aditivima - kaže ona

Ksantan guma se proizvodi biotehnologijom fermentacijom materijala pomoću bakterije Xanthomonas campestris. - To je biljni patogen koji u prirodi inficira razne biljke i može se primetiti kada kupus ili kelj, na primer, počnu da se kvare - kaže ona.

Neki ljudi sa disfagijom oslanjaju se na zgušnjivače kako bi konzumirali dovoljno hrane i tečnosti, posebno kada ne mogu da tolerišu prirodne opcije poput kukuruznog skroba. Riščiteli kaže da bi za ove pacijente cilj trebalo da bude smanjenje moguće štete, a ne samo uklanjanje neophodnog proizvoda.

- Na osnovu rezultata studije, preporuka je praćenje zdravlja creva i usvajanje strategija za zaštitu creva, kao što je upotreba probiotika - navodi ona.

Crevna barijera počinje da slabi

Istraživači su takođe ispitali biološki put kojim se razvija inflamatorni odgovor u debelom crevu.

- Ksantan guma je reaktivna i otvara crevnu barijeru, menjajući protein (Klaudin-2) koji je odgovoran za regulisanje propustljivosti između crevnih ćelija, što pokreće inflamatornu kaskadu - objašnjava Riščiteli.

Prema istraživačima, ovaj proces podržava mehanizam koji su ranije predložili američki lekari kako bi objasnili šta se može dogoditi u nezrelim crevima prevremeno rođenih beba.

Inflamatorne bolesti creva su hronična oboljenja digestivnog trakta, poput Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa Foto: Shutterstock

Pacovi koji su hranjeni aditivom razvili su inflamatorno stanje obeleženo većim brojem limfocita, ćelija imune odbrane, unutar crevnog zida. Reakcija je bila najjača kod životinja koje su primale srednje i visoke doze ksantan gume.

Mikroskopski pregledi tkiva pokazali su veće rezultate upale, dok su biohemijski testovi identifikovali značajan poremećaj crevne barijere.

- Ovaj protein (Klaudin-2) je pokazao veću ekspresiju u crevnom epitelu životinja, što ukazuje na gubitak integriteta crevne barijere - objašnjava Riščiteli.

Pacovi su takođe imali povišene nivoe proinflamatornih citokina IL-1β i TNF-α, što pruža dodatni dokaz inflamatornog odgovora. - TNF-alfa je, posebno, povezan sa smrću ćelija koje oblažu creva (epitel) i razvojem inflamatornih bolesti“, kaže ona.

Crevne bakterije se pomeraju ka disbiozi

Dugotrajna konzumacija ksantan gume nije značajno smanjila ukupnu raznolikost crevne mikrobiote pacova. Međutim, promenila je ravnotežu između mikrobnih grupa.

Jedna promena je uključivala povećanje broja bakterija koje pripadaju tipu Elusimikrobiota, što je povezano sa inflamatornim stanjima.