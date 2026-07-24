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U Kliničko - bolničkom centru "Doktor Dragiša Mišović" za sat vremena rođeno je šest beba iz tri blizanačke trudnoće. Za tih sat vremena još tri žene na svet su donele tri bebe, čime je oboren rekord u ovom porodilištu da za sat vremena bude rođeno čak - devet beba, javlja RTS.

Načelnica Bolnice za ginekologiju i akušerstvo dr Slađana Mihajlović kaže da je to jedan od najlepših dana koje pamti otkako radi u toj ustanovi.

- Sve je proteklo u najboljem redu. Trudnoće sa blizancima smatraju se visokorizičnim, ali zahvaljujući uigranom timskom radu ginekologa, anesteziologa, babica i neonatologa, svi porođaji završeni su uspešno. Presrećni smo što su i mame i bebe dobro - rekla je dr Mihajlović.

Neponovljiv osećaj Jedna od mama, Snežana Tošić, na svet je donela Dimitrija i Aniku.

- Sve je prošlo savršeno. Bilo je to zaista posebno iskustvo, jer smo prisustvovali trenutku kada se u tako kratkom vremenu rodilo toliko beba. Neponovljiv osećaj - rekla je Tošićeva, kojoj su blizanci drugo i treće dete.

I Jelena Stanojević, mama Petra i Lazara, kaže da je porođaj protekao bez komplikacija.

- Zajedno smo bile u porođajnom boksu, sada smo zajedno i u sobi. Naše bebe su već postale prvi drugari - navela je Stanojevićeva, kojoj su blizanci takođe drugo i treće dete.

Za dan - 18 beba Ne jurimo rekorde, već kvalitet. Najvažnije nam je da su mame zadovoljne i da nam se vraćaju i u narednim trudnoćama. To je najveća potvrda poverenja u naš rad“, naglasila je dr Mihajlović.

Zbog velikog broja porođaja, porodilište je svakodnevno popunjeno, ali, kako ističe načelnica, nijedna trudnica nije vraćena zbog nedostatka mesta. Kapaciteti su prošireni otvaranjem dodatnog odeljenja neonatologije u saradnji sa upravom KBC-a, Ministarstvom zdravlja i Dečjom bolnicom.