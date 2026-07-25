Ispovest žene koja je verovala da spašava davljenika

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Utapanje je jedan od značajnih, ali u velikoj meri zanemarenih javnozdravstvenih problema. Svake godine više od 300.000 ljudi izgubi život usled utapanja, što znači da se u proseku 30 osoba utopi svakog sata.

Ove godine 25. jula šesti put zaredom obeležava se Svetski dan prevencije utapanja, sa temom „Ujedinimo se da preokrenemo tok“. Svet je postavio cilj da se do 2035. godine broj smrtnih ishoda usled utapanja smanji za 35 odsto.

Većina smrtih ishoda se može sprečiti

Stručnjaci napominju da se većina smrtnih ishoda može sprečiti. Faktori rizika su dobro poznati, a postoje brojne dokazano efikasne mere koje spasavaju živote. Izazov danas nije nedostatak znanja, već njihova dosledna i široka primena, napominju stručnjaci Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja Beograda.

Zaštita dece

Najveći teret utapanja nose deca. Utapanje je četvrti vodeći uzrok smrti dece uzrasta od 1 do 4 godine i treći vodeći uzrok smrti dece uzrasta od 5 do 14 godina, zbog čega zaštita najmlađih mora biti jedan od prioriteta svakog društva.

Decu ni trenutak ne ostavljajte bez nadzora Foto: Pacific Images, Tetra Images, LLC / Alamy / Profimedia

Zdravstvena nejednakost

Utapanje je i pitanje zdravstvene nejednakosti. Čak devet od deset smrtnih ishoda nastaje u zemljama sa niskim i srednjim prihodima, gde su pristup merama prevencije, bezbednoj infrastrukturi i uslugama spasavanja često ograničeni.

Klimatske promene

Istovremeno, utapanje je sve više povezano sa klimatskim promenama. Učestalije i intenzivnije poplave povećavaju rizik od stradanja, a oko 75% svih smrtnih ishoda tokom poplava je posledica utapanja. Zbog toga prevencija utapanja mora biti integrisana u planove za smanjenje rizika od katastrofa, razvoj sistema ranog upozoravanja i jačanje otpornosti lokalnih zajednica.

Bitno je i organizovati programe obuke iz bezbednog ponašanja u vodi, Foto: Shutterstock

Prevencija

Prevencija utapanja nije samo zadatak zdravstvenog sektora. Ona doprinosi zaštiti života dece, bezbednijim zajednicama, otpornosti na klimatske promene, sigurnijem saobraćaju, obrazovanju i održivom društvenom i ekonomskom razvoju. Njena uspešna primena zahteva saradnju zdravstva, obrazovanja, lokalne samouprave, službi za vanredne situacije, civilnog sektora, porodica i čitave zajednice.

Efikasne mere prevencije su dobro poznate i dokazano spasavaju živote. Među njima su obuka dece za plivanje i bezbedno ponašanje u vodi, stalan nadzor nad decom u blizini vode, upotreba spasilačkih prsluka, obuka građana za kardiopulmonalnu reanimaciju, ograđivanje bazena, unapređenje bezbednosti plovidbe, kao i razvoj sistema ranog upozoravanja na poplave. Sve ove mere obuhvaćene su Globalnom strategijom za prevenciju utapanja, koja predstavlja okvir za delovanje država i partnera širom sveta.

Ulaganje u prevenciju utapanja jedna je od najisplativijih investicija u javno zdravlje. Većina preventivnih mera je jednostavna, pristupačna i ekonomična, a procene pokazuju da bi široka primena organizovanog nadzora nad decom i obuke dece za plivanje mogla da spasi oko 774.000 života do 2050. godine, uz povraćaj investicije devet puta veći od uloženih sredstava.

Šta možemo da preduzmemo i smanjimo rizik?

Postaviti ograde i druge zaštitne prepreke oko bazena, akumulacija i drugih rizičnih vodenih površina, posebno na javnim mestima, u blizini škola, vrtića i igrališta. Na ovaj način značajno se smanjuje mogućnost da deca ili drugi građani slučajno dođu u opasnost.

Javna kupališta i bazeni trebalo bi da imaju dovoljan broj obučenih spasilaca, jasno obeležene zone za kupanje i definisane protokole za reagovanje u hitnim situacijama. Brza i stručna intervencija može spasiti život.

Bitno je i organizovati programe obuke iz bezbednog ponašanja u vodi, plivanja, samospasavanja, spasavanja drugih i pružanja prve pomoći, uključujući kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR). Kontinuirano unapređivati opremu, obučenost i koordinaciju službi za spasavanje na vodi kako bi se obezbedio brz i efikasan odgovor u vanrednim situacijama.

Obezbediti blagovremeno informisanje građana o opasnim vremenskim pojavama, poplavama i drugim rizicima koji mogu dovesti do utapanja.

Važno je i unaprediti kontrolu bezbednosti plovila, promovisati upotrebu prsluka za spasavanje i dosledno sprovoditi propise koji se odnose na bezbednost na vodi.

Kupajte se isključivo na mestima koja su predviđena za kupanje Foto: Youtube

NAUČITE DA PLIVATE Savladajte osnovne veštine plivanja i omogućite deci da pohađaju školu plivanja od najranijeg uzrasta. Dobro razvijene plivačke veštine značajno smanjuju rizik od utapanja i povećavaju šanse za preživljavanje u rizičnim situacijama u vodi.

Nikada ne ostavljajte decu bez nadzora

Nikada ne ostavljajte decu bez nadzora, čak ni na trenutak. Stalno prisustvo odrasle osobe je najvažnija mera prevencije, jer i plitka voda može predstavljati ozbiljnu opasnost za malu decu.

Kupajte se isključivo na mestima koja su predviđena za kupanje, gde postoji organizovan spasilački nadzor i gde su rizici svedeni na najmanju moguću meru.

Obratite pažnju na upozorenja spasilaca, signalizaciju i vremenske uslove. Ne ulazite u vodu kada je kupanje zabranjeno ili kada postoji povećan rizik od nezgode.

Bez alkohola Alkohol narušava rasuđivanje, usporava reakcije i smanjuje sposobnost održavanja ravnoteže i plivanja, čime značajno povećava rizik od utapanja. U vodi i pored vode uvek ostanite trezni.

Pre ulaska u vodu ili polaska na plovidbu proverite vremenske prilike, stanje vode, jačinu struje i dubinu. Nepoznat teren, iznenadne vremenske promene i jake vodene struje mogu predstavljati ozbiljan rizik.