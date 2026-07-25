Zahvat, koji je trajao sedam sati, izveden je uz stručnu podršku dr Edvarda Smita, direktora Neurovaskularnog centra Dečje bolnice u Bostonu

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U Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj prvi put u Srbiji uspešno je izvedena složena operacija obostrane revaskularizacije mozga kod deteta koje boluje od Mojamoja sindroma. U pitanju je retka i ozbiljna bolest krvnih sudova mozga koja može da poveća rizik od moždanog udara. Zahvat, koji je trajao sedam sati, izveden je uz stručnu podršku dr Edvarda Smita, direktora Neurovaskularnog centra Dečje bolnice u Bostonu, jednog od najpoznatijih svetskih centara za lečenje ovog oboljenja, javlja RTS.

Složena neurohirurška procedura

Obostrana revaskularizacija mozga kod dece je veoma složena neurohirurška procedura i ne izvodi se često. Do sada je bila dostupna samo u malom broju evropskih zemalja, među kojima su Velika Britanija i Švajcarska.

Pedijatrijski neurohirurg dr Bojana Rankov Petrović kaže da je operacija u Tiršovoj izvedena prema protokolu koji se primenjuje u Dečjoj bolnici u Bostonu.

- Operacija je prvi put urađena u Srbiji, u saradnji sa kolegama iz Bostona i stručnjacima sa Univerziteta Harvard. Primenjen je isti operativni i perioperativni pristup koji se koristi u vodećim centrima - objasnila je dr Rankov Petrović.

Kod ove bolesti unutrašnje karotidne arterije i njihove završne grane se progresivno sužavaju. Mozak ostaje bez adekvatne vaskularizacije i kiseonika, što dovodi do razvoja moždanih udara, precizirala je dr Rankov.

Primenjen je isti operativni i perioperativni pristup koji se koristi u vodećim centrima Foto: Shutterstock

Mojamoja sindrom je retko oboljenje krvnih sudova mozga kod kojeg dolazi do postepenog sužavanja velikih moždanih arterija i njihovih ogranaka. Zbog smanjenog dotoka krvi u mozak povećava se rizik od moždanog udara i drugih neuroloških komplikacija. Pravovremeno prepoznavanje bolesti i odgovarajuće hirurško lečenje mogu biti od presudnog značaja za sprečavanje trajnih posledica.

Bez komplikacija

Operacija je protekla bez komplikacija, a poseban značaj ima činjenica da su u Srbiji sada stvoreni uslovi za lečenje dece sa ovako složenim neurovaskularnim oboljenjima.

Pedijatrijski anesteziolog dr Ivana Petrov navela je da je operacija trajala oko sedam sati.

- Dete se nalazi na intenzivnoj nezi, svesno je i komunikativno. Očekujemo da će uskoro biti prebačeno na odeljenje radi nastavka lečenja- rekla je dr Petrov.

Tokom zahvata, tim neurologa predvođen dr Nikolom Ivančevićem pratio je neurološko stanje deteta i intraoperativni EEG, što je bio važan deo bezbednog izvođenja ove kompleksne procedure.

Deca iz Srbije su do sada išla na lečenje u inostranstvo

Primarijus dr Ivan Vukašinović objasnio je da su deca iz Srbije sa Mojamoja sindromom do sada najčešće išla na lečenje u inostranstvo.

Kako je naveo, na inicijativu ministra zdravlja formiran je stručni tim za izvođenje ovih operacija u Srbiji. Nakon dodatne edukacije u Bostonu i pripreme domaćeg tima, prvi zahvat uspešno je obavljen u Tiršovoj, uz podršku stručnjaka sa Harvarda koji je operaciju pratio putem video-linka.