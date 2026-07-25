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Vlada Republike Srbije donela je odluku o promeni naziva dosadašnjeg Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ u Nacionalni institut za srce i krvne sudove „Dedinje“. Odluka će stupiti na snagu nakon usklađivanja statutarnih odredbi ove ustanove u roku od 30 dana, navodi se u saopštenju IKVB „Dedinje“.

Najviše državno priznanje

Ova odluka predstavlja najviše državno priznanje ustanovi koja već pet decenija postavlja standarde u dijagnostici, lečenju i prevenciji kardiovaskularnih bolesti, ostvarujući rezultate koji su prepoznati u evropskim i svetskim razmerama.

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ godinama unazad obavlja veći broj operacija nego svi ostali kardiohirurški centri u Srbiji zajedno, a po obimu rada svrstava se među vodeće centre u Evropi. U brojnim procedurama bio je evropski rekorder, a prvi je u Srbiji i regionu uveo desetine savremenih dijagnostičkih i terapijskih metoda koje su značajno unapredile lečenje kardiovaskularnih bolesnika.

Prvi je u Srbiji i regionu uveo desetine savremenih dijagnostičkih i terapijskih metoda Foto: Privatna arhiva

U rangu najvećih svetskih centara

Nacionalni instituti za srce i krvne sudove, kao vrhunske referentne ustanove u ovoj oblasti, postoje u Nemačkoj, Mađarskoj, Španiji, Japanu, Kini, Rusiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Singapuru, Indoneziji i drugim zemljama.

Nacionalni institut za srce i krvne sudove „Dedinje“ biće nacionalna referentna ustanova za najsloženije oblike lečenja bolesti srca i krvnih sudova, edukaciju lekara i medicinskog kadra iz zemlje i inostranstva, kao i za naučnoistraživački rad najvišeg ranga. Institut već danas realizuje desetine međunarodnih naučnih projekata i ostvaruje saradnju sa vodećim svetskim nacionalnim institutima i univerzitetskim centrima iz oblasti kardiovaskularne medicine.

Priznanje generacijama zaposlenih