Institut „Dedinje“ dobio status Nacionalnog instituta za srce i krvne sudove: Najviše državno priznanje
Vlada Republike Srbije donela je odluku o promeni naziva dosadašnjeg Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ u Nacionalni institut za srce i krvne sudove „Dedinje“. Odluka će stupiti na snagu nakon usklađivanja statutarnih odredbi ove ustanove u roku od 30 dana, navodi se u saopštenju IKVB „Dedinje“.
Najviše državno priznanje
Ova odluka predstavlja najviše državno priznanje ustanovi koja već pet decenija postavlja standarde u dijagnostici, lečenju i prevenciji kardiovaskularnih bolesti, ostvarujući rezultate koji su prepoznati u evropskim i svetskim razmerama.
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ godinama unazad obavlja veći broj operacija nego svi ostali kardiohirurški centri u Srbiji zajedno, a po obimu rada svrstava se među vodeće centre u Evropi. U brojnim procedurama bio je evropski rekorder, a prvi je u Srbiji i regionu uveo desetine savremenih dijagnostičkih i terapijskih metoda koje su značajno unapredile lečenje kardiovaskularnih bolesnika.
U rangu najvećih svetskih centara
Nacionalni instituti za srce i krvne sudove, kao vrhunske referentne ustanove u ovoj oblasti, postoje u Nemačkoj, Mađarskoj, Španiji, Japanu, Kini, Rusiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Singapuru, Indoneziji i drugim zemljama.
Nacionalni institut za srce i krvne sudove „Dedinje“ biće nacionalna referentna ustanova za najsloženije oblike lečenja bolesti srca i krvnih sudova, edukaciju lekara i medicinskog kadra iz zemlje i inostranstva, kao i za naučnoistraživački rad najvišeg ranga. Institut već danas realizuje desetine međunarodnih naučnih projekata i ostvaruje saradnju sa vodećim svetskim nacionalnim institutima i univerzitetskim centrima iz oblasti kardiovaskularne medicine.
Priznanje generacijama zaposlenih
Novi naziv predstavlja priznanje svim generacijama lekara, medicinskih sestara, tehničara i ostalih zaposlenih koji su tokom proteklih 50 godina svojim znanjem, posvećenošću i rezultatima izgradili ustanovu od nacionalnog značaja i međunarodnog ugleda. Istovremeno, to je i potvrda poverenja koje građani Srbije ukazuju Institutu, ocenjujući ga najvišim ocenama za kvalitet zdravstvene zaštite, organizaciju rada, pružene usluge i odsustvo lista čekanja.
Izvor: https://www.ikvbd.org/ zdravlje.kurir.rs
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