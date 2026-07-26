Ova terapija ne deluje prvenstveno tako što direktno uništava ćelije raka, već tako što razgrađuje njihovu zaštitnu mrežu

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Naučnici su razvili eksperimentalnu terapiju koja koristi genetski modifikovanu probiotsku bakterijukako bi imunostimulišući lek dopremila direktno u tumor. U pretkliničkom istraživanju ovakav pristup usporio je rast raka pankreasa i pojačao dejstvo standardnih terapija.

Rak pankreasa jedan je od najagresivnijih malignih tumora i često slabo reaguje na imunoterapiju, jer stvara okruženje koje sprečava ćelije imunog sistema da efikasno napadnu tumor. Upravo zato istraživači sa Univerziteta u Čikagu razvili su novu strategiju koja koristi genetski modifikovanu bakteriju Bifidobacterium longum, prirodno prisutnu u crevima, kao svojevrsnog "dostavljača" terapije.

Rezultati istraživanja, objavljenog u časopisu Science Advances, pokazali su da je ovako modifikovana bakterija uspešno dopremila imunostimulišući molekul interleukin-2 (IL-2) direktno u tumor. Na taj način aktivirani su T limfociti koji prepoznaju i uništavaju ćelije raka, dok je istovremeno smanjena mogućnost neželjenih efekata koji se javljaju kada se IL-2 primenjuje na uobičajen način.

Bifidobacterium longum može da opstane u sredini sa malo kiseonika, kakva je karakteristična za rak pankreasa Foto: Shutterstock

Istraživači objašnjavaju da je upravo Bifidobacterium longum pogodna za ovakav zadatak zato što može da opstane u sredini sa malo kiseonika, kakva je karakteristična za mnoge solidne (čvrste) tumore, uključujući i rak pankreasa. Zbog toga se bakterija zadržava upravo u tumoru, gde oslobađa terapijski molekul, dok se iz zdravih tkiva brzo uklanja.

U eksperimentima na životinjama terapija je usporila rast tumora, povećala aktivnost ćelija imunog sistema koje napadaju rak, a još bolje rezultate dala je kada je kombinovana sa hemioterapijom, radioterapijom ili imunoterapijom.