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Prva pacijentkinja iz Srbije trebalo bi da započne lečenje ruskom personalizovanom vakcinom protiv raka u drugoj polovini avgusta, najavio je u razgovoru za "Politiku" profesor dr Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu. On je naglasio da su na korak od primene ove terapije za našu državljanku i da je zajedno sa profesorom Sergejom Boljevićem, koji je sa njim glavni koordinator ruskog tima za odlazak pacijenata sa ovih prostora u Rusiju na lečenje, u prethodnom periodu mnogo radio na otklanjanju administrativnih problema.

- Rusi su vrlo oprezno uveli ovu terapiju i za svoje građane. Do sada su samo dva pacijenta u Rusiji uključena u ovaj proces i oni zasad pokazuju dobar odgovor na terapiju, čak i intenzivniji od očekivanog. Naravno, za temeljnije i argumentovane zaključke treba vremena. Mi uveliko radimo na selektovanju pacijenata za lečenje karcinoma pluća ovom terapijom, koja bi trebalo da se registruje u Rusiji početkom 2027. godine - istakao je dr Jakovljević.

Na kakvoj tehnologiji je bazirana ta vakcina?

- U pitanju je mRNA tehnologija na osnovu koje su pravljene i pojedine vakcine u toku pandemije kovida. Praktično se stimuliše sopstveni imuni sistem da stvori specifična antitela protiv tog jednog specifičnog tumora, na osnovu prethodne dijagnostike, koja je takođe bazirana na visokosofisticiranim dijagnostičkim alatima. To je, zapravo, ideal savremene medicine: individualno doziranje na osnovu individualne genotipizacije.

Vakcina je zasad registrovana samo za lečenje melanoma, uključujući i metastatski oblik Foto: Shutterstock

U slučaju kojih karcinoma ona može da se primeni?

- U Ruskoj Federaciji je zasad ova vrsta terapije registrovana samo za lečenje primarnih kožnih oblika malignog melanoma, uključujući i metastatsku bolest. Ruske kolege rade procenu svakog pacijenta na osnovu njegove istorije bolesti, a poželjno je da ima bilo kakav, makar i minimalan pozitivan odgovor na imunoterapiju, koja je sada jedan od zlatnih standarda u lečenju. U pripremi je dokumentacija za registraciju ove terapije i za nesitnoćelijski karcinom pluća.

Koliko trenutno košta primena ove terapije? I kako se prijavljuju zainteresovani pacijenti?

- S obzirom na to da su u pitanju izuzetno skupe tehnologije, dijagnostike i produkcije ove terapije, ona je izuzetno skupa. Kompletan terapijski ciklus košta nešto manje od 200.000 evra. U to su uključene sve dijagnostičke i terapijske procedure, kao i boravak u Moskvi za pacijenta i pratioca. Zainteresovani pacijenti mogu se za početak obratiti i meni, kako bih ih povezao sa prof. Boljevićem i ruskim kolegama.

U kojoj meri verujete u uspeh ove vakcine, kako se pacijentima ne bi davala lažna nada?