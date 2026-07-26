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Univerzitetski klinički centar Niš od 1. avgusta uvodi rad u dve smene na klinikama za ortopediju, vaskularnu hirurgiju, plastičnu hirurgiju i neurologiju. Cilj je povećanje broja dostupnih termina, smanjenje gužvi i kraće čekanje pacijenata na specijalističke preglede. Odluka je doneta nakon razgovora rukovodstva ustanove sa pacijentima i sagledavanja uslova u kojima čekaju preglede.

- Svaka primedba pacijenata obaveza za zdravstvenu ustanovu da reaguje i unapredi organizaciju rada. Uvođenjem druge smene direktno povećavamo broj pregleda i smanjujemo gužve - rekao je direktor UKC Niš dr Milan Lazarević.

Popodnevni termini već dostupni na endokrinologiji

Rad u popodnevnim terminima na endokrinologiji uveden je 1. juna, dok će od početka avgusta po istom modelu raditi još četiri klinike. U UKC Niš navode da će rad u dve smene omogućiti veći broj termina i ravnomerniji raspored pacijenata tokom dana.

Pored reorganizacije specijalističkih ambulanti, angažovano je i medicinsko osoblje koje će pomagati pacijentima da lakše pronađu odgovarajuće ambulante i dobiju potrebne informacije.

U ovoj zdravstvenoj ustanovi očekuju da će nove mere doprineti dostupnijim pregledima i efikasnijem funkcionisanju specijalističkih službi.

Izvor: Glasjuga.rs/Zdravlje.kurir.rs

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