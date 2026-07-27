Dosadašnji preparati mogu da ojačaju preostalu gleđ, ali ne mogu da obnove njenu originalnu strukturu. Novi gel, međutim, podstiče stvaranje potpuno novog mineralnog sloja koji se povezuje sa prirodnim tkivom zuba

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Naučnici sa Univerziteta u Notingemu razvili su inovativni gel koji bi mogao da obnovi oštećenu zubnu gleđ – nešto što ljudski organizam prirodno ne može da uradi kada se jednom izgubi.

Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu Nature Communications, pokazuju da bi ova tehnologija mogla da predstavlja novi način prevencije karijesa, lečenja erozije zuba i smanjenja njihove osetljivosti.

Za razliku od postojećih preparata, novi gel ne sadrži fluor, već je napravljen po uzoru na proteine koji učestvuju u formiranju zubne gleđi u najranijem periodu života.

Kako deluje novi gel?

Nakon nanošenja na zub, gel stvara tanak, ali izdržljiv zaštitni sloj koji prodire u mikroskopska oštećenja, popunjava sitne pukotine i pore na površini zuba.

Zatim koristi kalcijum i fosfat iz pljuvačke kako bi podstakao stvaranje novih mineralnih kristala koji se prirodno povezuju sa postojećom gleđi. Na taj način nastaje novi sloj koji po strukturi i čvrstoći veoma podseća na zdravu zubnu gleđ.

Naučnici sa Univerziteta u Notingemu razvili su inovativni gel koji bi mogao da obnovi oštećenu zubnu gleđ – nešto što ljudski organizam prirodno ne može da uradi kada se jednom izgubi Foto: Shutterstock

Mogao bi da pomogne i kod osetljivih zuba

Istraživači ističu da bi gel mogao da bude od koristi i osobama sa izloženim dentinom – mekšim slojem ispod gleđi koji, kada ostane nezaštićen, izaziva bol pri kontaktu sa toplim, hladnim ili slatkim namirnicama.

Formiranjem novog zaštitnog mineralnog sloja, gel bi mogao da ublaži osetljivost i poboljša uspešnost stomatoloških intervencija.

– Zubna gleđ ima jedinstvenu strukturu koja omogućava da tokom čitavog života štiti zube od fizičkih, hemijskih i temperaturnih oštećenja. Kada se naš materijal nanese na oštećenu gleđ ili izloženi dentin, podstiče organizovan rast novih kristala i obnavlja strukturu zdrave gleđi. U testovima koji su simulirali svakodnevne uslove, poput pranja zuba, žvakanja i izlaganja kiselim namirnicama, obnovljena gleđ ponašala se isto kao prirodna, rekao je dr Abšar Hasan, vodeći autor studije.

Zašto je ovo važno?

Zubna gleđ je najtvrđe tkivo u ljudskom organizmu, ali nema žive ćelije i ne može sama da se obnovi kada se ošteti. Zato erozija gleđi predstavlja jedan od glavnih uzroka karijesa, preosetljivosti zuba i njihovog gubitka.

Dosadašnji preparati mogu da ojačaju preostalu gleđ, ali ne mogu da obnove njenu originalnu strukturu. Novi gel, međutim, podstiče stvaranje potpuno novog mineralnog sloja koji se povezuje sa prirodnim tkivom zuba.

Nakon nanošenja na zub, gel stvara tanak, ali izdržljiv zaštitni sloj koji prodire u mikroskopska oštećenja, popunjava sitne pukotine i pore na površini zuba Foto: Shutterstock

Kada bi mogao da bude dostupan?

Istraživači navode da je gel bezbedan, jednostavan za primenu i pogodan za masovnu proizvodnju. Tim već sarađuje sa startap kompanijom Mintech-Bio, a prvi proizvod namenjen stomatološkoj praksi mogao bi da bude dostupan već naredne godine.

– Tehnologija je razvijena imajući na umu i stomatologe i pacijente. Bezbedna je, brzo se primenjuje i može da se koristi u različitim proizvodima za osobe svih uzrasta koje imaju probleme sa gubitkom gleđi ili osetljivošću zuba. Nadamo se da će prvi proizvod biti dostupan već sledeće godine, rekao je profesor Alvaro Mata, rukovodilac istraživanja.