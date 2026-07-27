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Za razliku od LDL testa, koji meri količinu holesterola u krvi, apoB pokazuje broj potencijalno opasnih čestica koje mogu dovesti do stvaranja plaka i začepljenja arterija

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Milioni ljudi svake godine rade analizu krvi kako bi proverili nivoLDL holesterola, koji se često naziva „lošim“ holesterolom. Međutim, nova studija objavljena u časopisu JAMA pokazala je da bi drugi test mogao bolje da pomogne lekarima u proceni kardiovaskularnog rizika.

Reč je o analizi apolipoproteina B (apoB), proteina koji se nalazi na površini čestica koje mogu da doprinesu stvaranju naslaga u krvnim sudovima. Za razliku od LDL testa, koji meri količinu holesterola u krvi, apoB pokazuje broj potencijalno opasnih čestica koje mogu dovesti do stvaranja plaka i začepljenja arterija.

Prema rezultatima istraživanja, korišćenje apoB testa za donošenje odluka o lečenju moglo bi da spreči veći broj srčanih i moždanih udara u poređenju sa tradicionalnim praćenjem LDL holesterola.

Zašto apoB može biti precizniji?

Lekari se decenijama oslanjaju na LDL i ne-HDL holesterol kada odlučuju kada treba započeti ili pojačati terapiju za snižavanje masnoća u krvi. Ipak, ovi parametri ne pokazuju uvek pravi broj čestica koje mogu da oštete krvne sudove.

„ApoB broji ukupan broj štetnih čestica u krvi i zato može bolje da pokaže ko je zaista pod većim rizikom“, naveli su istraživači.

Tokom studije naučnici su napravili kompjuterski model koji je pratio 250.000 odraslih osoba koje su bile kandidati za terapiju statinima, ali nisu imale prethodne kardiovaskularne bolesti.

ApoB broji ukupan broj štetnih čestica u krvi i zato može bolje da pokaže ko je zaista pod većim rizikom Foto: Shutterstock

Upoređene su tri strategije praćenja holesterola:

* LDL holesterol

* ne-HDL holesterol

* apolipoprotein B (apoB)

Rezultati su pokazali da je pristup zasnovan na apoB testiranju doveo do boljih zdravstvenih ishoda, sprečio više kardiovaskularnih događaja i pokazao se kao isplativ za zdravstveni sistem.

Iako sve više dokaza ukazuje na prednosti apoB analize, ovaj test se još uvek ne koristi rutinski. Jedan od razloga je što obično zahteva dodatnu analizu krvi uz standardni lipidni profil.