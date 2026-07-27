Cilj Instituta Dedinje je da pacijenti ne čekaju, jer je čekanje na lečenje ono što ih najviše pogađa

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Povodom vladine odluke kojom je Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ dobio status Nacionalnog instituta za srce i krvne sudove, u Jutarnjem programu RTS-a gostovao je direktor ove ustanove akademik prof. dr Milovan Bojić. Izjavio je da je reč o priznanju koje Institut zaslužuje na osnovu višedecenijskih rezultata i da će nastaviti da razvija nove metode lečenja, uz rad i vikendom.

Kako je naveo, novi status predstavlja formalnu potvrdu uloge koju „Dedinje“ već ima u srpskom zdravstvu. Podsetio je da je smrtnost od bolesti srca i krvnih sudova u Srbiji smanjena sa 56.305 umrlih u 2019. na 48.277 u 2023. godini.

- Institut godišnje obavi oko 3.000 operacija uz upotrebu mašina za vantelesni krvotok, što je najveći broj takvih intervencija u Evropi. Liste čekanja ukinuli smo zahvaljujući dobroj organizaciji i radu zaposlenih subotom i nedeljom - istakao je prof. dr Bojić.

Prema njegovim rečima, status Nacionalnog instituta neće doneti dodatne troškove, već će omogućiti da „Dedinje“ bude vodeća ustanova za lečenje, edukaciju i naučnoistraživački rad u oblasti kardiovaskularne medicine. Institut već sarađuje sa vodećim svetskim centrima, a nastaviće da razvija nove metode lečenja, uvodi savremenu opremu i prenosi znanje zdravstvenim ustanovama širom Srbije.