Akademik prof. dr Bojić o statusu Nacionalnog instituta: Dedinje će nastaviti da radi i vikendom
Povodom vladine odluke kojom je Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ dobio status Nacionalnog instituta za srce i krvne sudove, u Jutarnjem programu RTS-a gostovao je direktor ove ustanove akademik prof. dr Milovan Bojić. Izjavio je da je reč o priznanju koje Institut zaslužuje na osnovu višedecenijskih rezultata i da će nastaviti da razvija nove metode lečenja, uz rad i vikendom.
Kako je naveo, novi status predstavlja formalnu potvrdu uloge koju „Dedinje“ već ima u srpskom zdravstvu. Podsetio je da je smrtnost od bolesti srca i krvnih sudova u Srbiji smanjena sa 56.305 umrlih u 2019. na 48.277 u 2023. godini.
- Institut godišnje obavi oko 3.000 operacija uz upotrebu mašina za vantelesni krvotok, što je najveći broj takvih intervencija u Evropi. Liste čekanja ukinuli smo zahvaljujući dobroj organizaciji i radu zaposlenih subotom i nedeljom - istakao je prof. dr Bojić.
Prema njegovim rečima, status Nacionalnog instituta neće doneti dodatne troškove, već će omogućiti da „Dedinje“ bude vodeća ustanova za lečenje, edukaciju i naučnoistraživački rad u oblasti kardiovaskularne medicine. Institut već sarađuje sa vodećim svetskim centrima, a nastaviće da razvija nove metode lečenja, uvodi savremenu opremu i prenosi znanje zdravstvenim ustanovama širom Srbije.
- U prvih sedam meseci ove godine u Institutu je obavljeno skoro 2.000 operacija, a „Dedinje“ nastavlja razvoj naučnoistraživačkih projekata, proizvodnju lekova i medicinskih proizvoda, kao i usavršavanje stručnjaka u najpoznatijim svetskim centrima - poručio je akademik prof. dr Milovan Bojić.
Izvor: Rts.rs/Zdravlje.kurir.rs