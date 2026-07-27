Hepatitis B i C danas mogu da se spreče, dijagnostikuju i uspešno leče, ali veliki broj ljudi i dalje ostaje bez dijagnoze i odgovarajuće terapije

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Svake godine 28. jula obeležava se Svetski dan hepatitisa, zdravstvena kampanja čiji je cilj širenje znanja o virusnim hepatitisima, značaju prevencije i testiranja, smanjenju stigme i eliminaciji ovog javnozdravstvenog problema. Datum je izabran u znak sećanja na nobelovca prof. Baruha Samjuela Blumberga, naučnika koji je otkrio virus i razvio prvu vakcinu protiv hepatitisa B.

Alati potrebni za eliminaciju virusnog hepatitisa već postoje. Delotvorne vakcine, precizni dijagnostički testovi, terapija za hepatitis C i doživotna terapija za hepatitis B mogu sprečiti infekciju, spasiti živote i smanjiti broj obolelih od raka jetre i ciroze. Uprkos tome, značajan broj ljudi ostaje nedijagnostikovan, nelečen ili bez mogućnosti pristupa zdravstvenoj zaštiti zbog stigme, nedovoljne informisanosti ili nekog oblika nejednakosti.

Upravo na to ukazuje i ovogodišnji slogan Svetskog dana hepatitisa: „Hepatitis: Na putu ka eliminaciji“. To je poziv da se pomenute prepreke raščlane i prevaziđu.

Globalna strategija Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za virusne hepatitise postavila je cilj da se do 2030. godine broj novih hroničnih infekcija uzrokovanih virusima hepatitisa B i C smanji za 90 odsto, a broj smrtnih ishoda za 65 odsto između 2016. i 2030. godine.

Hepatitis C je virusna infekcija jetre koja se danas u velikom broju slučajeva može potpuno izlečiti Foto: Shutterstock

Da bi se virusni hepatitis eliminisao kao javnozdravstveni problem, potrebno je da do 2030. godine bude dijagnostikovano 90 odsto zaraženih osoba, a da 80 odsto dijagnostikovanih dobije odgovarajuću terapiju.

Epidemiološki podaci u Republici Srbiji

U 2025. godini u Srbiji su prijavljena 344 slučaja hepatitisa B i C (4% svih zaraznih bolesti), što je za 22 odsto manje slučajeva nego prethodne godine (439), odnosno skoro dva i po puta manje u poređenju sa 2016. godinom, kada je registrovan najveći broj slučajeva (842) u posmatranom desetogodišnjem periodu.

Tokom 2025. godine akutni hepatitis B registrovan je kod 32 osobe, što je trostruko manji broj obolelih u poređenju sa prethodnom godinom. Hronični hepatitis B registrovan je kod 142 osobe. Hronični hepatitis C registrovan je kod 166 osoba, dok su tri osobe umrle.

Od početka 2026. godine, zaključno sa 15. julom, ukupno je prijavljeno 145 slučajeva hepatitisa B i C. Najučestaliji su prijavljeni slučajevi hroničnog virusnog hepatitisa B i C, po 60 slučajeva, a slede slučajevi sa dijagnozom akutnog virusnog hepatitisa B, 18 slučajeva, i akutnog virusnog hepatitisa C, 7 slučajeva. Među dijagnostikovanim slučajevima virusnih hepatitisa B i C skoro je dvostruko više muškaraca.

Preporuke građanima

Testirajte se na hepatitise B i C.Savetovanje i testiranje koje je besplatno, anonimno i bez lekarskog uputa dostupno je tokom cele godine u svakom regionalnom odnosno okružnom institutu i zavodu za javno zdravlje na teritoriji Republike Srbije, kao i u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu (za sve građane).

Razgovarajte sa izabranim lekarom o blagovremenom testiranju, posebno ako postoji povećan rizik od infekcije.

Vakcinišite decu na vreme. Imunizacija je najsigurnija zaštita od hepatitisa B.

Izbegavajte deljenje ličnog pribora za higijenu.

Upotrebljavajte isključivo sterilan pribor za injektiranje.

Redovno upotrebljavajte prezervative tokom seksualnih odnosa.

Pomozite u zaustavljanju stigme deljenjem tačnih i proverenih informacija.

Vakcinišite decu na vreme. Imunizacija je najsigurnija zaštita od hepatitisa B Foto: Shutterstock

Ključne poruke o napretku ka eliminaciji hepatitisa u svetu:

Napredak je ostvaren, ali svet kasni u cilju dostizanja ciljeva eliminacije virusnih hepatitisa B i C do 2030. godine

Prema procenama SZO za 2024. godinu, sa hroničnom infekcijom uzrokovanom virusom hepatitisa B ili C u svetu je živelo 287 miliona ljudi, od čega 240 miliona sa hepatitisom B i 47 miliona sa hepatitisom C.

Od 2015. godine broj novih infekcija hepatitisa B smanjen je za 32 odsto, prevalencija hroničnog hepatitisa B kod dece mlađe od pet godina pala je na 0,6 odsto, a čak 85 zemalja već je dostiglo ciljnu vrednost ovog pokazatelja za 2030. godinu od 0,1 odsto.

Ipak, globalno se ne napreduje dovoljno brzo jer je broj novih infekcija hepatitisom C smanjen za svega oko 8 odsto.

Smrtnost od hepatitisa B raste i premašila je broj smrtnih ishoda od HIV infekcije/AIDS-a

Ciroza i rak jetre povezani sa hepatitisom B i C odneli su u 2024. godini oko 1,3 miliona života, što je više od 3.500 smrtnih slučajeva dnevno.

Zabrinjavajuće je da smrtni ishodi od hepatitisa B rastu, u 2024. za 17 odsto u odnosu na 2015. godinu, i da su sada gotovo dvostruko brojniji od smrtnih ishoda uzrokovanih HIV infekcijom.

Istovremeno se prenos virusa nastavlja, sa više od 4.900 novih infekcija hepatitisom B i C svakog dana. Hepatitis ostaje jedan od vodećih uzroka smrti usled zaraznih bolesti, uprkos tome što se infekcija može sprečiti i uspešno lečiti.

Najveći izazovi u kontroli virusnog hepatitisa su vakcinacija na rođenju, dijagnostika, lečenje i programi smanjenja štete

Uprkos tome što vakcina protiv hepatitisa B pruža visoku efikasnost od preko 95 odsto, globalni obuhvat vakcinacijom novorođenčadi u 2024. godini iznosio je svega 45 odsto, što je značajno ispod definisanog cilja od 90 odsto. Obuhvat trećom dozom vakcine protiv hepatitisa B kod odojčadi iznosio je 84 odsto.

Pokrivenost lečenjem ostaje niska: širom sveta dijagnostikovano je svega 27 odsto osoba sa hroničnim hepatitisom B, a manje od 5 odsto primalo je terapiju, dok je kod hepatitisa C dijagnostikovano oko 36 odsto, a lečeno oko 20 odsto obolelih.

Hepatitis B i C mogu se sprečiti i lečiti, ali je rano testiranje ključno za uspešnu borbu protiv bolesti Foto: Shutterstock

Osobe koje injektiraju droge čine najveći udeo među novim slučajevima infekcije hepatitisom C, oko 44 odsto, a obuhvat programima prevencije smanjenja štete (deljenje besplatnih, sterilnih špriceva i igala) veoma je nizak, u proseku 35 igala i špriceva po osobi godišnje, naspram cilja za 2030. godinu – 300 igala i špriceva po osobi.

S druge strane, bezbednost donirane krvi i krvnih derivata i medicinskog injektiranja je na visokom nivou, sa oko 98 odsto pregledanih jedinica krvi i 96 odsto bezbednih injektirajućih intervencija u zdravstvenim ustanovama.

Eliminacija hepatitisa je ostvariva, primeri zemalja to potvrđuju

Eliminacija hepatitisa ostaje dostižna uz snažnu posvećenost, strateško ulaganje i efikasnu primenu mera.

Maldivi su u 2025. godini postali prva zemlja na svetu u kojoj je potvrđena eliminacija prenosa hepatitisa B, HIV infekcije i sifilisa sa majke na dete.

Egipat je prva zemlja koja je dostigla najviši, zlatni nivo u eliminaciji hepatitisa C, a Gruzija je sprovela prvi nacionalni program eliminacije hepatitisa C na svetu i smanjila prevalenciju hroničnog hepatitisa C za 67 odsto od 2015. godine do kraja 2025. godine.