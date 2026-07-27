U susret Svetskom danu hepatitisa: Testiranje i lečenje ključni za zaustavljanje opasnih virusa
Svake godine 28. jula obeležava se Svetski dan hepatitisa, zdravstvena kampanja čiji je cilj širenje znanja o virusnim hepatitisima, značaju prevencije i testiranja, smanjenju stigme i eliminaciji ovog javnozdravstvenog problema. Datum je izabran u znak sećanja na nobelovca prof. Baruha Samjuela Blumberga, naučnika koji je otkrio virus i razvio prvu vakcinu protiv hepatitisa B.
Alati potrebni za eliminaciju virusnog hepatitisa već postoje. Delotvorne vakcine, precizni dijagnostički testovi, terapija za hepatitis C i doživotna terapija za hepatitis B mogu sprečiti infekciju, spasiti živote i smanjiti broj obolelih od raka jetre i ciroze. Uprkos tome, značajan broj ljudi ostaje nedijagnostikovan, nelečen ili bez mogućnosti pristupa zdravstvenoj zaštiti zbog stigme, nedovoljne informisanosti ili nekog oblika nejednakosti.
Upravo na to ukazuje i ovogodišnji slogan Svetskog dana hepatitisa: „Hepatitis: Na putu ka eliminaciji“. To je poziv da se pomenute prepreke raščlane i prevaziđu.
Globalna strategija Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za virusne hepatitise postavila je cilj da se do 2030. godine broj novih hroničnih infekcija uzrokovanih virusima hepatitisa B i C smanji za 90 odsto, a broj smrtnih ishoda za 65 odsto između 2016. i 2030. godine.
Da bi se virusni hepatitis eliminisao kao javnozdravstveni problem, potrebno je da do 2030. godine bude dijagnostikovano 90 odsto zaraženih osoba, a da 80 odsto dijagnostikovanih dobije odgovarajuću terapiju.
Epidemiološki podaci u Republici Srbiji
U 2025. godini u Srbiji su prijavljena 344 slučaja hepatitisa B i C (4% svih zaraznih bolesti), što je za 22 odsto manje slučajeva nego prethodne godine (439), odnosno skoro dva i po puta manje u poređenju sa 2016. godinom, kada je registrovan najveći broj slučajeva (842) u posmatranom desetogodišnjem periodu.
Tokom 2025. godine akutni hepatitis B registrovan je kod 32 osobe, što je trostruko manji broj obolelih u poređenju sa prethodnom godinom. Hronični hepatitis B registrovan je kod 142 osobe. Hronični hepatitis C registrovan je kod 166 osoba, dok su tri osobe umrle.
Od početka 2026. godine, zaključno sa 15. julom, ukupno je prijavljeno 145 slučajeva hepatitisa B i C. Najučestaliji su prijavljeni slučajevi hroničnog virusnog hepatitisa B i C, po 60 slučajeva, a slede slučajevi sa dijagnozom akutnog virusnog hepatitisa B, 18 slučajeva, i akutnog virusnog hepatitisa C, 7 slučajeva. Među dijagnostikovanim slučajevima virusnih hepatitisa B i C skoro je dvostruko više muškaraca.
Preporuke građanima
Testirajte se na hepatitise B i C.Savetovanje i testiranje koje je besplatno, anonimno i bez lekarskog uputa dostupno je tokom cele godine u svakom regionalnom odnosno okružnom institutu i zavodu za javno zdravlje na teritoriji Republike Srbije, kao i u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu (za sve građane).
- Razgovarajte sa izabranim lekarom o blagovremenom testiranju, posebno ako postoji povećan rizik od infekcije.
- Vakcinišite decu na vreme. Imunizacija je najsigurnija zaštita od hepatitisa B.
- Izbegavajte deljenje ličnog pribora za higijenu.
- Upotrebljavajte isključivo sterilan pribor za injektiranje.
- Redovno upotrebljavajte prezervative tokom seksualnih odnosa.
- Pomozite u zaustavljanju stigme deljenjem tačnih i proverenih informacija.
Ključne poruke o napretku ka eliminaciji hepatitisa u svetu:
Napredak je ostvaren, ali svet kasni u cilju dostizanja ciljeva eliminacije virusnih hepatitisa B i C do 2030. godine
Prema procenama SZO za 2024. godinu, sa hroničnom infekcijom uzrokovanom virusom hepatitisa B ili C u svetu je živelo 287 miliona ljudi, od čega 240 miliona sa hepatitisom B i 47 miliona sa hepatitisom C.
Od 2015. godine broj novih infekcija hepatitisa B smanjen je za 32 odsto, prevalencija hroničnog hepatitisa B kod dece mlađe od pet godina pala je na 0,6 odsto, a čak 85 zemalja već je dostiglo ciljnu vrednost ovog pokazatelja za 2030. godinu od 0,1 odsto.
Ipak, globalno se ne napreduje dovoljno brzo jer je broj novih infekcija hepatitisom C smanjen za svega oko 8 odsto.
Smrtnost od hepatitisa B raste i premašila je broj smrtnih ishoda od HIV infekcije/AIDS-a
Ciroza i rak jetre povezani sa hepatitisom B i C odneli su u 2024. godini oko 1,3 miliona života, što je više od 3.500 smrtnih slučajeva dnevno.
Zabrinjavajuće je da smrtni ishodi od hepatitisa B rastu, u 2024. za 17 odsto u odnosu na 2015. godinu, i da su sada gotovo dvostruko brojniji od smrtnih ishoda uzrokovanih HIV infekcijom.
Istovremeno se prenos virusa nastavlja, sa više od 4.900 novih infekcija hepatitisom B i C svakog dana. Hepatitis ostaje jedan od vodećih uzroka smrti usled zaraznih bolesti, uprkos tome što se infekcija može sprečiti i uspešno lečiti.
Najveći izazovi u kontroli virusnog hepatitisa su vakcinacija na rođenju, dijagnostika, lečenje i programi smanjenja štete
Uprkos tome što vakcina protiv hepatitisa B pruža visoku efikasnost od preko 95 odsto, globalni obuhvat vakcinacijom novorođenčadi u 2024. godini iznosio je svega 45 odsto, što je značajno ispod definisanog cilja od 90 odsto. Obuhvat trećom dozom vakcine protiv hepatitisa B kod odojčadi iznosio je 84 odsto.
Pokrivenost lečenjem ostaje niska: širom sveta dijagnostikovano je svega 27 odsto osoba sa hroničnim hepatitisom B, a manje od 5 odsto primalo je terapiju, dok je kod hepatitisa C dijagnostikovano oko 36 odsto, a lečeno oko 20 odsto obolelih.
Osobe koje injektiraju droge čine najveći udeo među novim slučajevima infekcije hepatitisom C, oko 44 odsto, a obuhvat programima prevencije smanjenja štete (deljenje besplatnih, sterilnih špriceva i igala) veoma je nizak, u proseku 35 igala i špriceva po osobi godišnje, naspram cilja za 2030. godinu – 300 igala i špriceva po osobi.
S druge strane, bezbednost donirane krvi i krvnih derivata i medicinskog injektiranja je na visokom nivou, sa oko 98 odsto pregledanih jedinica krvi i 96 odsto bezbednih injektirajućih intervencija u zdravstvenim ustanovama.
Eliminacija hepatitisa je ostvariva, primeri zemalja to potvrđuju
Eliminacija hepatitisa ostaje dostižna uz snažnu posvećenost, strateško ulaganje i efikasnu primenu mera.
Maldivi su u 2025. godini postali prva zemlja na svetu u kojoj je potvrđena eliminacija prenosa hepatitisa B, HIV infekcije i sifilisa sa majke na dete.
Egipat je prva zemlja koja je dostigla najviši, zlatni nivo u eliminaciji hepatitisa C, a Gruzija je sprovela prvi nacionalni program eliminacije hepatitisa C na svetu i smanjila prevalenciju hroničnog hepatitisa C za 67 odsto od 2015. godine do kraja 2025. godine.
Ruanda je u 2026. godini postala prva zemlja u podsaharskoj Africi koja je podnela zahtev za potvrdu eliminacije hepatitisa C. Ovi primeri pokazuju da je napredak moguć.
Izvor: batut.org.rs/Zdravflje.Kurir.rs
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