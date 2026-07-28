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Plastične čestice pronađene su kod oko 40% osoba sa hroničnim srčanim bolestima, dok su kod osoba sa zdravim koronarnim arterijama bile prisutne kod oko 32% slučajeva

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Pacijenti koji su doživeli ozbiljan srčani udarimali su značajno veće koncentracije mikroplastike i nanoplastike u krvi u poređenju sa osobama koje imaju stabilne srčane probleme, pokazalo je novo istraživanje italijanskih naučnika.

Istraživači su analizirali uzorke krvi iz koronarnih arterija kod 61 pacijenta kojima je rađena koronarna angiografija – procedura kojom se pregledaju krvni sudovi srca.

Rezultati su pokazali da je kod čak 84 odsto pacijenata sa akutnim i teškim infarktom pronađena mikroplastika ili nanoplastika u krvi. Poređenja radi, plastične čestice pronađene su kod oko 40 odsto osoba sa hroničnim srčanim bolestima, dok su kod osoba sa zdravim koronarnim arterijama bile prisutne kod oko 32 odsto slučajeva.

Mikroplastika pod lupom Foto: Shutterstock

Najčešće pronađena plastika iz kesa i flaša

Među najčešće detektovanim materijalima bio je polietilen, plastika koja se široko koristi za proizvodnju kesa, ambalaže i plastičnih flaša. Ovaj materijal pronađen je kod čak 97 odsto pacijenata kod kojih su otkrivene plastične čestice.

Stručnjaci navode da ovo istraživanje doprinosi sve većem broju dokaza koji ispituju moguću ulogu mikroplastike u razvoju bolesti srca.

Međutim, važno je naglasiti da rezultati ne dokazuju da plastika direktno izaziva infarkt.

– Ovo istraživanje pokazuje povezanost, ali ne može da dokaže uzročno-posledičnu vezu – upozoravaju stručnjaci.

Pušenje dodatno komplikuje rezultate

Istraživači ističu da na rezultate mogu uticati i drugi faktori iz životne sredine. U ovoj studiji, pušenjese pokazalo kao najjači faktor povezan sa prisustvom plastičnih čestica u krvi.

Stručnjaci upozoravaju da su i pušenje i zagađenje vazduha povezani sa većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, ali i većom izloženošću mikroplastici, zbog čega nije lako precizno odrediti koliko sam uticaj plastike doprinosi riziku.

Plastičnu ambalažu zamenite staklenom Foto: Shuterstock

Kako smanjiti izloženost mikroplastici?

Iako još nije poznato koliko mikroplastika utiče na zdravlje srca, stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih promena:

* plastične posude za čuvanje hrane zameniti staklenim ili keramičkim

* ne zagrevati hranu u plastičnoj ambalaži

* smanjiti korišćenje plastičnih flaša za vodu

* izbegavati jednokratnu plastičnu ambalažu, posebno kada je izložena toploti.