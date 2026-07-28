Redovni pregledi kože i rana reakcija na promene mladeža mogu spasiti život, jer melanom u ranoj fazi ima visoku stopu izlečenja

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Predsednik Udruženja pacijenata SrbijeSavo Pilipović rekao je danas da u našoj zemlji od melanoma godišnje oboli 700, a premine oko 300 ljudi i da je u samom vrhu Evrope kada je reč o smrtnosti od zloćudnog tumora kože i da je za to najodgovorniji zdravstveni sistem.

Melanom se najčešće ispoljava na koži (može da bude na oku, ispod nokta ili, ređe, na sluzokoži), a započinje u ćelijama koje daju pigmentaciju koži i od kojih nastaju mladeži. Prema rečima stručnjaka, reč je o najsmrtonosnijem tumoru kože zato što se može proširiti u limfne čvorove i druge organe, a povezan je sa prekomernim izlaganjem UV zracima.

- Po incidenciji nismo tako loši, ali po smrtnosti smo prvi. Višestruki su razlozi za to: loš zdravstveni sistem, ljudi se i dalje plaše lekara, naučeni smo da je sunce zdravo i da je solarijum priprema za more, a to su ludorije koje nas koštaju glava. Čak i kad hoće pacijenti da odu kod doktora nije lako doći do dermatologa, naročito do dobrog dermatologa - kazao je Pilipović.

Savo Pilipović Foto: Milena Anđela

On je za dnevni list Danas rekao da je svest o prevenciji te bolesti na niskom nivou i da se ona sve češće javlja kod mladih osoba.

- Melanom je nekad bio bolest starijih ljudi, sad to više, nažalost, nije tako. Dolaze ljudi različitog uzrasta, ali ono što je zajedničko je da se većina tih promena na koži otkriva u kasnom periodu za melanom kad je već otišlo kroz limfu i kad je lečenje mnogo teže - naveo je sagovornik.