Pored ovih pet pacijenata, na kućnom lečenju nalaze se još tri osobe kod kojih je bolest zahvatila centralni nervni sistem.

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Na Kliniku za infektivne bolesti u Skoplju primljen je 76-godišnji pacijent sa potvrđenom groznicom Zapadnog Nila. Lekari navode da je pacijent u kritičnom stanju, na respiratornoj podršci i sa teškom upalom mozga.

To je potvrdio direktor Klinike za infektivne bolesti u Skoplju Fadil Cana i rekao da su pored jednog starijeg pacijenta iz Skoplja, na Odeljenju za neuroinfekcije potvrđena još četiri slučaja groznice Zapadnog Nila. Njihovo stanje je stabilno. Pored ovih pet pacijenata, na kućnom lečenju nalaze se još tri osobe kod kojih je bolest zahvatila centralni nervni sistem.

Groznica Zapadnog Nila, denga, malarija, zika

Ove godine u Severnoj Makedoniji, pored osam slučajeva groznice Zapadnog Nila, registrovana su i četiri slučaja malarije, tri slučaja denge i jedan slučaj zike, potvrdio je ministar zdravlja Severne Makedonije Sašo Klekovski. On je apelovao na građane koji putuju u Afriku, region Indijskog okeana, na Maldive ili Zanzibar da pre putovanja blagovremeno potraže stručni savet.

Neuroinvazivni oblik virusa Zapadnog Nila

Zvaničnici u Skoplju navode da su svi oboleli stariji od 60 godina i da imaju neuroinvazivni oblik virusa Zapadnog Nila. Svi su iz Skoplja. Epidemiološka analiza pokazala je da su se dve osobe zarazile u Grčkoj, dok su se ostali inficirali u Severnoj Makedoniji, rekao je Cana. Stručnjaci ističu da se infekcija ne prenosi sa osobe na osobu, već isključivo ubodom zaraženog komarca.

Klekovski je naveo da su infekcije virusima denge i zike povezane sa putovanjima na Maldive i Zanzibar. Zbog toga putnici treba da koriste sredstva za zaštitu od komaraca i da budu posebno oprezni u blizini bara, močvara i drugih površina sa stajaćom vodom.

Oboleli od groznice Zapadnog Nila su iz Skoplja i Velesa, sedam muškaraca i jedna žena. Većina pacijenata starija je od 60 godina, dok dve osobe imaju između 50 i 59 godina.

Bolest se ne prenosi sa čoveka na čoveka, osim u retkim slučajevima putem transfuzije krvi ili transplantacije organa. Foto: Shutterstock

Groznica Zapadnog Nila u Evropi

Prema poslednjim podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), do 22. jula 2026. godine identifikovano je 35 regiona pogođenih virusom Zapadnog Nila u šest evropskih država. Reč je o regionima u Italiji (20), Grčkoj (6), Rumuniji (4), Severnoj Makedoniji (2), Španiji (2) i Francuskoj (1).

Ove zemlje prijavile su ukupno 81 autohtoni, odnosno lokalno stečen slučaj infekcije. Italija je prijavila 46 slučajeva, Grčka 21, Severna Makedonija pet (zaključno sa 22. julom, odnosno ukupno osam do 27. jula), Rumunija pet, Španija tri, a Francuska jedan slučaj.

Tokom ove sezone prvi registrovani slučaj kod ljudi u evropskom regionu zabeležen je upravo u Severnoj Makedoniji. Groznica Zapadnog Nila u toj zemlji prvi put je registrovana 2011. godine. Od 2011. do kraja 2025. godine potvrđena su ukupno 54 laboratorijski potvrđena slučaja, uz pet smrtnih ishoda povezanih sa ovom bolešću.

Šta je groznica Zapadnog Nila

Virus Zapadnog Nila je arbovirus iz grupe flavivirusa. Prvi put je identifikovan u Ugandi 1937. godine, a danas je prisutan u Africi, Americi, Aziji, Australiji, Evropi i na Bliskom istoku.

Groznica Zapadnog Nila je virusna bolest koja se prenosi preko vektora, odnosno komaraca, i održava se u prirodnom ciklusu između komaraca i ptica. Ljudi i konji su slučajni domaćini i imaju ograničenu ulogu u širenju virusa. Ljudi se najčešće zaraze nakon uboda zaraženog komarca. Bolest se ne prenosi sa čoveka na čoveka, osim u retkim slučajevima putem transfuzije krvi ili transplantacije organa.

Period inkubacije obično traje od tri do 14 dana. Oko 80 odsto zaraženih nema nikakve simptome. Kod ostalih pacijenata najčešće se javljaju povišena temperatura, glavobolja, umor, bolovi u mišićima i zglobovima, mučnina i osip.

Manje od jedan odsto zaraženih razvije težak oblik bolesti, koji može izazvati upalu mozga (encefalitis), upalu moždanih ovojnica (meningitis) ili paralizu.