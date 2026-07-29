Intimno zdravlje žene direktno zavisi od ravnoteže vaginalne mikrobiote, koju dominantno čine laktobacili. Ove korisne bakterije imaju ključnu ulogu u održavanju prirodno kisele vaginalne sredine, čime sprečavaju razvoj patogenih mikroorganizama I smanjuju rizik od infekcija, iritacija i neprijatnosti. Međutim, periodi pojačanog stresa, antibiotska terapija, hormonalne promene, trudnoća i menopauza mogu dovesti do narušavanja ove ravnoteže. Probiotski sojevi doprinose obnovi vaginalne flore, očuvanju optimalnog pH i jačanju prirodnih odbrambenih mehanizama organizma. Upravo zbog toga vaginalni probiotici imaju veliki značaj u savremenoj prevenciji i podršci intimnom zdravlju. BIOTA Intima pruža sveobuhvatnu podršku intimnom zdravlju zahvaljujući pažljivo odabranom sastavu (ima čak 6 visoko specifičnih laktobacila i 2 imunomodulatora: laktoferin i vitamin D).

BIOTA Intima proizvodi namenjeni su ženama svih životnih dobi, od adolescentkinja do žena u menopauzi, a formulacije su prilagođene svakodnevnoj upotrebi. Redovna primena posebno je važna kod žena sa učestalim vaginalnim ili urinarnim infekcijama, ženama koje prolaze kroz hormonske promene, kao što su pubertet, trudnoću ili menopauzu, nakon antibiotske terapije i hirurških intervencija, u VTO procedurama, kao i za žene koje se suočavaju sa iritacijama, suvoćom i crvenilom intimne regije, uključujući i slučajeve HPV promena i osetljive vaginalne sluznice. Preporučuje se trudnicama i dojiljama.