Preventivni pregledi su nastavak akcije pod sloganom “Karavan zdravlja – Briga o zdravlju na vašem pragu”

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U subotu, 1. avgusta od 8 do 14 časova u prostorijama Osnovne škole u Džigolju Zdravstevni centar Prokuplje biće organizovani besplatni preventivni pregledi, bez uputa.

– Tim lekara i medicinskih tehničara biće tu za vas, a biće dostupni pregledi lekara opšte prakse, pulmologa i neurologa, kao i EKG, spirometrija, merenje krvnog pritiska, nivoa kiseonika u krvi, šećera u krvi i osnovne laboratorijske analize. Pozivamo sve meštane Džigolja i okolnih mesta da iskoriste ovu priliku i provere svoje zdravstveno stanje, kao i da informaciju prenesu starijim sugrađanima koji ne koriste internet – saopštili su iz Zdravstvenog centra Prokuplje.

Preventivni pregledi su nastavak akcije pod sloganom “Karavan zdravlja – Briga o zdravlju na vašem pragu” koju organizuje ova zdravstvena ustanova. Tokom proteklog vikenda u Opštoj bolnici Prokuplje bili su organizovani besplatni preventivni pregledi kože kao i preventivni pregledi u Maloj Plani.

Biće dostupni pregledi lekara opšte prakse, pulmologa i neurologa, kao i EKG, spirometrija, merenje krvnog pritiska Foto: Shutterstock

Dva pacijenta upućena na bolničko lečenje

U Odseku za kožne bolesti u Bolnici je tokom subote, 25. jula, obavljeno je 40 preventivnih pregleda.

Najčešći razlog dolaska bili su pregledi mladeža, ali i ostalih pigmentovanih i nepigmentovanih promena na koži. Obavljeni su i pregledi svih promena i stanja na koži, kosi, noktima i vidljivim sluzokožama. Pacijenti su terapijski sagledani, a po potrebi su dobili preporuke za dalje lečenje i praćenje.