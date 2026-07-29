Besplatni pregledi neurologa i pulmologa u Džigolju kod Prokuplja: Subota, 1. avgusta od 8 do 14 časova u prostorijama škole
U subotu, 1. avgusta od 8 do 14 časova u prostorijama Osnovne škole u Džigolju Zdravstevni centar Prokuplje biće organizovani besplatni preventivni pregledi, bez uputa.
– Tim lekara i medicinskih tehničara biće tu za vas, a biće dostupni pregledi lekara opšte prakse, pulmologa i neurologa, kao i EKG, spirometrija, merenje krvnog pritiska, nivoa kiseonika u krvi, šećera u krvi i osnovne laboratorijske analize. Pozivamo sve meštane Džigolja i okolnih mesta da iskoriste ovu priliku i provere svoje zdravstveno stanje, kao i da informaciju prenesu starijim sugrađanima koji ne koriste internet – saopštili su iz Zdravstvenog centra Prokuplje.
Preventivni pregledi su nastavak akcije pod sloganom “Karavan zdravlja – Briga o zdravlju na vašem pragu” koju organizuje ova zdravstvena ustanova. Tokom proteklog vikenda u Opštoj bolnici Prokuplje bili su organizovani besplatni preventivni pregledi kože kao i preventivni pregledi u Maloj Plani.
Dva pacijenta upućena na bolničko lečenje
U Odseku za kožne bolesti u Bolnici je tokom subote, 25. jula, obavljeno je 40 preventivnih pregleda.
Najčešći razlog dolaska bili su pregledi mladeža, ali i ostalih pigmentovanih i nepigmentovanih promena na koži. Obavljeni su i pregledi svih promena i stanja na koži, kosi, noktima i vidljivim sluzokožama. Pacijenti su terapijski sagledani, a po potrebi su dobili preporuke za dalje lečenje i praćenje.
U Maloj Plani bilo je 67 pregleda opšte medicine, 62 internistička pregleda, 41 laboratorijsko uzorkovanje, sa više od 140 pojedinačnih analiza. Kod dva pacijenta prepoznata je potreba za hitnim dalјim lečenjem, te su odmah upućeni na bolničko zbrinjavanje.
Izvor: prokupljepres.rs/ zdravlje. kurir.rs