Jednostavan test krvi koji brzo identifikuje aktivnu bolest mogao bi omogućiti lekarima da ranije započnu lečenje, smanje prenos i poboljšaju zdravlje pacijenata

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Jednostavan eksperimentalni test krvi izgleda da precizno dijagnostikuje tuberkulozu kod pacijenata sa različitim stepenom izloženosti bolesti, vodećem uzroku smrti širom sveta, objavili su istraživači.

Tuberkuloza se obično dijagnostikuje analizom sluzi koja se iskašljava iz pluća i disajnih puteva.

- Međutim, ne mogu svi pacijenti proizvesti sputum kada prvi put potraže medicinsku pomoć, posebno oni sa ranom bolešću ili oni sa niskim bakterijskim opterećenjem - rekao je u saopštenju vođa studije dr Šeng-Vei Pan iz Opšte bolnice za veterane u Tajpeju na Tajvanu i naglasio:

- Iz tog razloga, hitno su potrebni dijagnostički alati koji nisu zasnovani na sputumu - rekao je on.

Istraživači su primetili da je tuberkuloza skoro uvek izlečiva antibiotskom terapijom kada se bakterija M. tuberculosis otkrije u početnim fazama bolesti.

Koristeći novodizajnirani biosenzor, istraživači su bili u stanju da osetljivo detektuju krvni marker koji proizvodi bakterija nazvana ESAT-6, izvestili su na sastanku Udruženja za dijagnostiku i laboratorijsku medicinu u Anahajmu, Kalifornija.

Rana dijagnoza je jedan od najvažnijih faktora za kontrolu tuberkuloze Foto: Shutterstock

Rana dijagnoza je jedan od najvažnijih faktora za kontrolu tuberkuloze. Pacijenti sa nelečenom aktivnom tuberkulozom mogu zaraziti mnoge druge. Jednostavan test krvi koji brzo identifikuje aktivnu bolest mogao bi omogućiti lekarima da ranije započnu lečenje, smanje prenos i poboljšaju zdravlje pacijenata.

Iako je ESAT-6 ranije proučavan, većina ranijih senzora koji su korišćeni za njegovo otkrivanje nisu bili dovoljno osetljivi da razlikuju aktivnu plućnu tuberkulozu od latentne tuberkulozne infekcije, izloženosti tuberkulozi ili drugih plućnih bolesti.

Istraživači su rekli da je marker ESAT-6 odlično uradio posao razlikovanja pacijenata sa tuberkulozom i pacijenata koji nemaju tuberkulozu.

Najniže nivoe su videli kod neinficiranih osoba koje su bile izložene zaraženim kontaktima, srednje količine kod onih sa latentnom tuberkulozom i najviše nivoe kod pacijenata sa aktivnom tuberkulozom.

Za razliku od biomarkera koji mere imuni odgovor tela na infekciju, ESAT-6 se dobija direktno iz bakterija tuberkuloze.