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Borba protiv bolesti srca i krvnih sudova, transplantacije srca, ali i intervencije koje rade najveći svetski i evropski centri samo su neke od stvari koje se punih osamdeset godina rade na Klinici za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Na značajan jubilej Klinika organizuje skrining za rano otkrivanje i lečenje oboljenja srčanih zalistaka i aorte.

Kako da zakažete pregled?

Klinika za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije, narednog vikenda u subotu 1. avgusta i nedelju 2. avgusta organizuje skrining za rano otkrivanje i lečenje oboljenja srčanih zalistaka i aorte, najavio je profesor Svetozar Putnik, direktor te Klinike, gostujući u jutarnjem Dnevniku RTS-a.

Građani Srbije, pregled mogu da zakažu preko Kol centra, na broj 065-8900138, svakog radnog dana, od 10 do 14 časova.

- Sam kol centar će kroz seriju pitanja selektirati one kod kojih postoji visoka sumnja da postoji bolest srčanih zalistaka ili aorte. Oni dolaze na ekspertski ultrazvuk, konzilijum za srce na kome se procenjuje da li je potrebno, koji oblik lečenja i odmah dalje lečenje se zakazuje i sprovodi - objašnjava profesor Putnik.

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Klinika za kardiohirurgiju je sprovela dve serije skrininga u prethodne dve godine i na osnovu ove treće planirano je da se izda publikacija u kojoj će se navesti konkretni podaci rezultata ovih preventivnih pregleda i stanja kardiovaskularnog zdravlja žitelja Srbije.