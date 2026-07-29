Jeftina tečnost poznata kao srebrni dijamin-fluorid (SDF) mogla bi da ponudi mnogo jednostavnije rešenje

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Nova studija pokazala je da tečnost koja se nanosi na karijes za svega nekoliko sekundi može decu da poštedi bola, infekcije i operacije. Veliko američko kliničko ispitivanje pokazalo je da je srebrni dijamin-fluorid (Silver Diamine Fluoride – SDF) zaustavio napredovanje karijesa u više od polovine lečenih mlečnih zuba. Tretman ne zahteva bušenje, anesteziju ni sedaciju, ali ima jednu manu – trajno potamni deo zuba zahvaćen karijesom, kažu naučnici sa Univerziteta Mičigen. Kod gotovo svakog pacijenta ovaj tretman može da zaustavi karijes, spreči infekciju i ukloni bol. Korist od njega mogao bi da ima veliki broj ljudi, tvrde stručnjaci.

Jednostavan način za zaustavljanje karijesa

Jeftina tečnost poznata kao srebrni dijamin-fluorid (SDF) mogla bi da ponudi mnogo jednostavnije rešenje. Stomatolog je nanosi direktno na karijes pomoću malog aplikatora sa sunđerastim vrhom, a postupak traje svega nekoliko sekundi po zubu. Na ovaj način moguće je zaustaviti propadanje zuba bez bušenja, injekcija i anestezije.

Tretman koji se dugo koristi dobio snažnu naučnu potvrdu

SDF se uspešno koristi u mnogim zemljama već decenijama. Međutim, do sada nisu postojala velika američka klinička ispitivanja koja bi dokazala njegovu bezbednost i efikasnost u lečenju karijesa. Takvi dokazi neophodni su kako bi Američka agencija za hranu i lekove (FDA) odobrila SDF kao lek za lečenje karijesa.

Novo kliničko ispitivanje koje je predvodio Univerzitet Mičigen upravo je obezbedilo te podatke.

Studija faze III, objavljena u časopisu JAMA Pediatrics, obuhvatila je 830 dece mlađe od šest godina. Učesnici su uključeni preko stomatoloških ordinacija, pedijatrijskih ambulanti i programa za rani razvoj dece u saveznim državama Mičigen, Njujork i Ajova.

Standardno lečenje karijesa podrazumeva uklanjanje oštećenog dela zuba i postavljanje plombe Foto: Shutterstock

Zaustavio karijes u više od polovine mlečnih zuba

Istraživači su utvrdili da je 38-procentni srebrni dijamin-fluorid zaustavio napredovanje karijesa u više od polovine zahvaćenih mlečnih zuba kada je nanošen jednom na svakih šest meseci.

Standardno lečenje karijesa podrazumeva uklanjanje oštećenog dela zuba i postavljanje plombe. Kod SDF-a nije potrebno uklanjanje zubnog tkiva, jer se tečnost jednostavno nanosi na karijesom zahvaćeno mesto.

– Ovo je veoma efikasan i bezbedan tretman, čak i za decu staru samo godinu dana – rekla je prof. dr Margarita Fontana sa Stomatološkog fakulteta Univerziteta Mičigen i vodeći autor istraživanja.

Posebno koristan za malu decu i osetljive pacijente

Prof. Fontana ističe da bi SDF mogao biti naročito koristan za veoma malu decu, starije osobe, ljude sa razvojnim ili fizičkim smetnjama, kao i za pacijente koji imaju izražen strah od stomatoloških intervencija.

Takođe može pomoći osobama koje teško dolaze do stomatološke nege ili ne mogu da podnesu uobičajene zahvate.

Jedini nedostatak

Ovaj tretman ima i jedan estetski nedostatak - srebro trajno oboji u tamno deo zuba zahvaćen karijesom.

– Ako želimo da više dece i porodica ima koristi od ovog tretmana, potrebni su čvrsti dokazi da je bezbedan i efikasan. Sa aspekta javnog zdravlja, sada imamo kvalitetne podatke prikupljene u američkoj populaciji – istakla je Fontana.

Istraživanje je počelo 2018. godine i nastavljeno je uprkos prekidima izazvanim pandemijom kovida 19.

– U medicini lekari žele visokokvalitetne dokaze pre nego što promene praksu. Mala deca često godinama posećuju pedijatra pre prvog odlaska kod stomatologa. Šira primena ovog tretmana mogla bi da omogući lečenje mnogih karijesa pre nego što postanu bolni, inficirani ili zahtevaju operaciju – dodala je Fontana.

Kod gotovo svakog pacijenta ovaj tretman može da zaustavi karijes, spreči infekciju i ukloni bol koji ona izaziva Foto: Temu printscreen

Rezultati mogu da otvore put za odobrenje FDA

U istraživanju su učestvovali stručnjaci sa Univerziteta Njujork, Univerziteta Ajova, Univerziteta Indijana i Nacionalnog instituta za stomatološka i kraniofacijalna istraživanja SAD, koji je finansirao studiju sa više od 12 miliona dolara.

Rezultati predstavljaju kliničke dokaze potrebne proizvođaču da podnese zahtev FDA za registraciju SDF-a kao leka protiv karijesa.

Koautor studije, prof. dr Amr Mursi sa Stomatološkog fakulteta Univerziteta Njujork, smatra da bi to moglo da proširi dostupnost ovog tretmana.

– Naši rezultati podržavaju odobrenje SDF-a za zaustavljanje karijesa kod male dece. Time bi se povećala njegova primena u praksi, olakšalo finansiranje od strane osiguravajućih kuća i obezbedio ujednačen kvalitet proizvoda – rekao je Mursi.

Rešenje koje može da odloži ili zameni invazivno lečenje

Kod neke dece dovoljno je ponavljati nanošenje SDF-a svakih nekoliko meseci kako bi se karijes držao pod kontrolom dok mlečni zub prirodno ne ispadne.

Kod odraslih ovaj tretman može predstavljati dugoročno rešenje ili privremenu zaštitu dok restaurativni stomatološki zahvat ne postane dostupan ili finansijski prihvatljiv.