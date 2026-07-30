Uključivanje vaskularnog hirurga i mobilnog dopler aparata u preventivne preglede UKC Niš omogućiće ranije otkrivanje bolesti krvnih sudova i pravovremeno lečenje pacijenata iz udaljenih sela

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Tim lekara Univerzitetskog kliničkog centra Niš i Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“ nastavlja preventivne preglede po selima, a od sada će građani imati priliku da ih pregleda i jedan od najiskusnijih vaskularnih hirurga u Srbiji.

Preventivni kardiološki pregledi u seoskim sredinama na području Niša nastavljaju se uz značajno pojačanje stručnog tima. Akciji se pridružio dr Nenad Ilić, vaskularni hirurg Klinike za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Niš, koji će zajedno sa kolegama pregledati meštane i pomagati u ranom otkrivanju bolesti krvnih sudova.

Kako ističe dr Ilić, upravo su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok obolevanja, zbog čega preventivni pregledi imaju nemerljiv značaj, naročito za stanovnike udaljenih sela koji teško dolaze do specijalista.

Pregled arterija na nogama važan je jer može na vreme otkriti suženja i poremećaje protoka krvi koji povećavaju rizik od ozbiljnih komplikacija Foto: Shutterstock

- Bolesti kardiovaskularnog sistema su broj jedan po obolevanju naših građana. Preventivnim pregledima, posebno u udaljenim sredinama, možemo da otkrijemo bolest u početnoj fazi, pre nego što dođe do ozbiljnih komplikacija. To je dobro i za pacijente i za nas lekare, jer omogućava pravovremeno lečenje i smanjuje tegobe - rekao je dr Nenad Ilić.

On objašnjava da će tokom pregleda biti obavljen klinički pregled, procena stanja krvnih sudova, pregled ekstremiteta, merenje pulsacija, a po potrebi i dodatna dijagnostika.

- Veliki broj pacijenata ima proširene vene koje, ukoliko se ne leče, mogu da dovedu do ozbiljnih komplikacija poput ulkusnih rana. Cilj nam je da takve probleme otkrijemo na vreme i sprečimo njihovo dalje napredovanje - istakao je Ilić.

Velika novina u ovoj akciji je i portabilni ultrazvučni aparat koji će biti dostupan na terenu.

Mobilni dopler omogućava bržu dijagnostiku na terenu

Vršilac dužnosti direktora UKC Niš doc. dr Milan Lazarević kaže da će zahvaljujući mobilnom dopler uređaju biti moguće da se odmah obavi dodatna dijagnostika kod pacijenata kod kojih postoji sumnja na ozbiljnije oboljenje.

- Imaćemo portabilni ultrazvučni aparat, tako da ćemo biti u mogućnosti da, kada postoji potreba, odmah uradimo dopler pregled krvnih sudova. To će omogućiti brže postavljanje dijagnoze i upućivanje pacijenata na dalje lečenje ukoliko je potrebno - rekao je Lazarević.

On podseća da su rezultati prethodnih akcija pokazali koliko su ovakvi odlasci lekara na teren važni.

- U Radikinoj Bari pregledano je 28 od ukupno 40 stanovnika, a čak petoro njih upućeno je na dalje ispitivanje u ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. To dovoljno govori koliko je rana dijagnostika značajna - naveo je Lazarević.

Mobilni dopler aparat omogućava pregled krvnih sudova na terenu i brže otkrivanje mogućih promena u protoku krvi Foto: Shutterstock

Studenti medicine pozvani da se uključe u preventivne akcije

Pomoćnik vršioca dužnosti direktora UKC Niš doc. dr Aleksandar Nikolić pozvao je i studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu da se priključe preventivnim akcijama.

- Pozivam studente da pod mentorstvom svojih nastavnika učestvuju u preventivnim pregledima. Važno je da svoje znanje, energiju i entuzijazam usmerimo ka društvenoj zajednici i pomognemo građanima kojima je zdravstvena zaštita najpotrebnija - poručio je Nikolić.

Iz UKC Niš ističu da veliki broj pacijenata sa jugoistoka Srbije, posebno iz udaljenih sela, ima probleme sa venama i arterijama koji često zahtevaju operativno lečenje. Upravo zato će prisustvo vaskularnog hirurga i mogućnost ultrazvučne dijagnostike na terenu omogućiti da se ozbiljna oboljenja otkriju mnogo ranije i da pacijenti na vreme budu upućeni na odgovarajuće lečenje.