Iako vežbanje ostaje preporučeni prvi izbor u lečenju osteoartritisa kuka, njegovi efekti su kod mnogih pacijenata skromni i nisu dovoljno izraženi da bi značajno poboljšali svakodnevno funkcionisanje

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Vežbanje se godinama preporučuje kao jedan od osnovnih načina lečenja osteoartritisa kuka. Međutim, novo veliko istraživanje pokazuje da su njegove koristi, u proseku, manje nego što mnogi pacijenti očekuju.

Pregled studija koji je objavio Kokrejn pokazao je da vežbanje može da ublaži bol i poboljša pokretljivost, ali da je to poboljšanje često toliko malo da ga pacijenti ne primećuju u svakodnevnom životu. Istraživači ističu da to ne znači da od vežbanja treba odustati, već da je potrebno realnije predstaviti njegove koristi i utvrditi koji programi najviše odgovaraju različitim grupama pacijenata.

Zašto se vežbanje i dalje preporučuje

Osteoartritis kuka nastaje usled postepenog propadanja zgloba, što dovodi do bola, ukočenosti i otežava svakodnevne aktivnosti poput hodanja, penjanja uz stepenice ili ustajanja sa stolice. Kako ne postoji terapija koja može da zaustavi ili preokrene bolest, lečenje je usmereno na ublažavanje simptoma, očuvanje pokretljivosti i odlaganje ili izbegavanje operacije ugradnje veštačkog kuka.

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Vežbanje se smatra terapijom prvog izbora jer je dostupno, ne zahteva skupu opremu i jača mišiće koji stabilizuju kuk. Osim toga, pozitivno utiče na zdravlje srca i krvnih sudova, metabolizam i mentalno zdravlje.

Istraživači sa Univerziteta u Sidneju i Univerziteta u Melburnu analizirali su 18 kliničkih studija u kojima je učestvovalo 1.368 osoba sa osteoartritisom kuka. Većinu ispitanika činile su žene (63 odsto), starosti između 53 i 74 godine, pa se rezultati ne mogu u potpunosti primeniti na mlađu populaciju.

Poboljšanje postoji, ali je skromno

Programi vežbanja razlikovali su se po vrsti i trajanju. Neki su trajali samo dve nedelje, dok su drugi sprovođeni čak godinu dana. Obuhvatali su vežbe snage, aerobne treninge, kao i programe koji povezuju pokret i mentalnu koncentraciju, zbog čega je bilo teško proceniti koji pristup daje najbolje rezultate.

U poređenju sa osobama koje nisu vežbale ili su dobijale uobičajenu negu, učesnici koji su vežbali prijavili su smanjenje bola za oko sedam poena na skali od 100. Stručnjaci smatraju da je za jasno primetno poboljšanje potrebno smanjenje bola od najmanje 12 poena.

Slični rezultati zabeleženi su i kada je reč o fizičkoj funkciji. Poboljšanja su bila mala i kod mnogih učesnika verovatno nisu značajno promenila svakodnevno funkcionisanje. Ipak, autori upozoravaju da su kriterijumi za procenu klinički značajnog poboljšanja uglavnom razvijeni na osnovu istraživanja osteoartritisa kolena, pa nije isključeno da osobe sa osteoartritisom kuka drugačije doživljavaju napredak.

Zašto kod nekih pacijenata nema poboljšanja? Kod nekih pacijenata vežbanje ne donosi značajno olakšanje jer na njegovu efikasnost utiču težina osteoartritisa, opšte zdravstveno stanje, fizička kondicija, kao i vrsta, intenzitet i trajanje vežbi.

Trening snage jača mišiće koji stabilizuju kuk, što može da smanji opterećenje zgloba i olakša svakodnevno kretanje Foto: Shutterstock

Vežbanje i dalje ostaje važan deo lečenja

Istraživanje nije pokazalo značajnije poboljšanje kvaliteta života, bez obzira na to sa kojom grupom su poređeni rezultati.

- Vežbanje se i dalje preporučuje kao osnovni način lečenja osteoartritisa kuka i ovaj pregled to ne dovodi u pitanje. Međutim, važno je da pacijenti znaju da prosečna korist može biti skromna i da su potrebna kvalitetnija istraživanja kako bismo utvrdili ko ima najviše koristi i od koje vrste vežbanja - rekla je Mišel Hol, jedna od autorki studije sa Univerziteta u Sidneju.