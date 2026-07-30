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Pacijenti u Srbiji uskoro će imati dostupno više lekova o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), a za veliki broj terapija plaćaće i manju participaciju.

Vlada Srbije donela je rešenje kojim je data saglasnost na novi Pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i odluku o izmenama i dopunama odluke o najvišim cenama lekova.

Kako je saopštila Vlada Srbije, na listu se uvodi 145 novih lekova koji se izdaju na recept, među kojima su i inovativne terapije za lečenje retkih, onkoloških, kardiovaskularnih i drugih teških bolesti. Istovremeno, na listu su uvršteni i brojni generički lekovi, što bi trebalo da poveća dostupnost terapije i doprinese većoj konkurenciji na tržištu.

Novim pravilnikom predviđeno je i značajno smanjenje participacije za 769 lekova sa Liste A1, pa će pacijenti za veliki broj terapija ubuduće izdvajati manje novca.

Detaljan spisak novih lekova i izmena na listi očekuje se u dokumentima koje će objaviti Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Izvor: Rts.rs/Zdravlje.kurir.rs

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