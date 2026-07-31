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Na adresu Nacionalnog instituta za srce i krvne sudove „Dedinje“ stiglo je zvanično rešenje Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS), kojim je ovoj ustanovi dodeljen akreditacijski status na najduži mogući period od sedam godina.

Time je i zvanično završen postupak reakreditacije, nakon trodnevne spoljašnje provere sprovedene tokom maja ove godine, kada su članovi tima spoljašnjih ocenjivača detaljno analizirali organizaciju rada, kvalitet zdravstvenih usluga, bezbednost pacijenata, funkcionisanje svih organizacionih jedinica i usklađenost rada s propisanim akreditacionim standardima.

Postupak reakreditacije sproveden je u vreme kada je ustanova poslovala pod nazivom Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, dok je u međuvremenu, u drugoj polovini jula, odlukom Vlade Republike Srbije, promenila naziv u Nacionalni institut za srce i krvne sudove „Dedinje“.

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Foto: ikvbd

Najviše ocene za kvalitet i bezbednost

Dobijeno rešenje potvrđuje da Nacionalni institut „Dedinje“ ispunjava najviše standarde kvaliteta i bezbednosti, kao i da nastavlja kontinuitet uspešnog rada koji je godinama prepoznat u zdravstvenom sistemu Srbije. Tokom procesa ocenjivanja ostvarene su izuzetno visoke ocene, uz najviši nivo usklađenosti s akreditacionim standardima.

Posebno značajnu poruku rukovodstvu i zaposlenima Instituta uputila je predstavnica Komisije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, dr Svetlana Drča:

– Zvanično ste dobili akreditacioni status za vaš Institut na najduži mogući period od sedam godina, a da zakon predviđa mogućnost akreditacije na duži rok, nema sumnje da bi i takav period bio odobren. Potvrdili ste kvalitet izuzetnog rada, usklađenost sa definisanim standardima i kontinuitet svega što ste do sada gradili, te je nivo usklađenosti sa standardima izuzetno visok – ocene su uglavnom četvorke i petice. Pred vama je sada zadatak da opravdate te visoke ocene i poverenje, a u to ne sumnjamo. I koliko god da ima pojedinačnih preporuka, glavna poruka je uvek jedna – nastaviti dalje istim tempom!

Dodelom akreditacije na maksimalni period od sedam godina, još jednom je pokazano da Nacionalni institut za srce i krvne sudove „Dedinje“ predstavlja jednu od vodećih zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji i regionalni centar izvrsnosti u oblasti kardiovaskularne medicine, posvećen najvišim standardima kvaliteta, bezbednosti i kontinuiranom unapređenju zdravstvene zaštite.

Izvor: ikvbd.org/Zdravlje.Kurir.rs

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