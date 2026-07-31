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Građanima će biti dostupni pregledi endokrinologa, EKG, merenje pritiska i šećera, kao i ultrazvučni pregledi

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Građani Niša i Kragujevca tokom predstojećeg vikenda moći će besplatno da obave različite preventivne preglede u okviru akcija koje organizuju Dom zdravlja Niš, Univerzitetski klinički centar Kragujevac i Ministarstvo zdravlja.

Povodom obeležavanja Svetog Ilije, slave Gradske opštine Niška Banja, Dom zdravlja Niš organizuje četvrti ovogodišnji Bazar zdravlja, koji će biti održan u nedelju, 2. avgusta, od 10 do 12 časova na glavnom šetalištu u Niškoj Banji.

Građani će bez zakazivanja moći da provere krvni pritisak i nivo šećera u krvi, odrede indeks telesne mase i procenat masnog tkiva, pregledaju kožu i mladeže dermoskopom, ali i da dobiju savete o pravilnoj ishrani, oralnoj higijeni, samopregledu dojki i masaži beba. Tokom Bazara biće organizovani i skrininzi na kolorektalni karcinom, kardiovaskularne bolesti, dijabetes i depresiju.

Dan ranije, u subotu, 1. avgusta, od 8 do 17 časova, Univerzitetski klinički centar Kragujevac u saradnji sa Ministarstvom zdravlja organizuje besplatne preventivne preglede u Centru za internističku onkologiju.

Građanima će biti dostupni pregledi endokrinologa, EKG, merenje pritiska i šećera, kao i ultrazvučni pregledi Foto: Shutterstock

Građanima će biti dostupni pregled endokrinologa, internistički pregled sa EKG-om i merenjem krvnog pritiska, merenje nivoa šećera u krvi, ultrazvučni pregled abdomena i urološki ultrazvuk. Pregledi se obavljaju bez zakazivanja, bez zdravstvene knjižice i uputa, a potrebno je poneti samo ličnu kartu.