Besplatni preventivni pregledi u Nišu i Kragujevcu: Iskoristite vikend za svoje zdravlje
Građani Niša i Kragujevca tokom predstojećeg vikenda moći će besplatno da obave različite preventivne preglede u okviru akcija koje organizuju Dom zdravlja Niš, Univerzitetski klinički centar Kragujevac i Ministarstvo zdravlja.
Povodom obeležavanja Svetog Ilije, slave Gradske opštine Niška Banja, Dom zdravlja Niš organizuje četvrti ovogodišnji Bazar zdravlja, koji će biti održan u nedelju, 2. avgusta, od 10 do 12 časova na glavnom šetalištu u Niškoj Banji.
Građani će bez zakazivanja moći da provere krvni pritisak i nivo šećera u krvi, odrede indeks telesne mase i procenat masnog tkiva, pregledaju kožu i mladeže dermoskopom, ali i da dobiju savete o pravilnoj ishrani, oralnoj higijeni, samopregledu dojki i masaži beba. Tokom Bazara biće organizovani i skrininzi na kolorektalni karcinom, kardiovaskularne bolesti, dijabetes i depresiju.
Dan ranije, u subotu, 1. avgusta, od 8 do 17 časova, Univerzitetski klinički centar Kragujevac u saradnji sa Ministarstvom zdravlja organizuje besplatne preventivne preglede u Centru za internističku onkologiju.
Građanima će biti dostupni pregled endokrinologa, internistički pregled sa EKG-om i merenjem krvnog pritiska, merenje nivoa šećera u krvi, ultrazvučni pregled abdomena i urološki ultrazvuk. Pregledi se obavljaju bez zakazivanja, bez zdravstvene knjižice i uputa, a potrebno je poneti samo ličnu kartu.
Cilj obe akcije je da se građanima omoguće lakše dostupni preventivni pregledi, podstakne rano otkrivanje bolesti i ukaže na značaj redovnih kontrola za očuvanje zdravlja.
Izvor: Glasjuga.rs/Ukck.rs/Zdravlje.kurir.rs
Besplatni pregledi neurologa i pulmologa u Džigolju kod Prokuplja: Subota, 1. avgusta od 8 do 14 časova u prostorijama škole