Hitno potrebne rezerve krvi: Institut apeluje da najviše nedostaju A i O krvna grupa
Zbog visokih temperatura i godišnjih odmora rezerve krvi u Institutu za transfuziju krvi Srbije pale su na minimum, a najviše nedostaju A pozitivna, O pozitivna i sve negativne krvne grupe. Iz Instituta pozivaju punoletne i zdrave građane da dobrovoljno daju krv kako bi potrebe svih zdravstvenih ustanova bile redovno obezbeđene.
- Zalihe trenutno dovoljne za oko dan i po, dok su rezerve A pozitivne, O pozitivne i svih negativnih krvnih grupa pale ispod jednodnevnog nivoa. Jedino su zalihe B pozitivne krvne grupe za sada stabilne - kaže Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije.
Kako objašnjava, zbog letnjih odmora i visokih temperatura poslednjih dana beleži se slabiji odziv dobrovoljnih davalaca, iako je za redovno snabdevanje zdravstvenih ustanova svakodnevno potrebno najmanje 300 jedinica krvi. Ove nedelje, međutim, samo je jednog dana prikupljeno približno toliko jedinica, dok je ostalih dana prikupljeno manje od 200.
Ko može da da krv?
Krv mogu da daju sve zdrave osobe starosti od 18 do 65 godina, pri čemu muškarci moraju da sačekaju dvanaest nedelja, a žene šesnaest nedelja između dva davanja. Kneževićeva je navela i dodatne uslove.
- Neophodno je unositi više tečnosti pre davanja krvi, pojesti lagan obrok, ne koristiti trenutno nikakvu terapiju, odnosno lekove, imati minimum 50 kilograma telesne težine, kao i da u poslednjih šest meseci nisu obavljane nikakve hirurške intervencije, odnosno sečenje i ušivanje kože - poručuje Mirjana Knežević.
Izvor: Rts.rs/Zdravlje.kurir.rs
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