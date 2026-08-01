Kod svih ispitanika koji su primili novi lek količina virusa u krvi se smanjila, a veće doze dale su bolje rezultate

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Nova eksperimentalna pilula protiv HIV-a mogla bi da postane još jedna opcija u lečenju ove infekcije, pokazuju rezultati prvog kliničkog ispitivanja sprovedenog kod osoba koje žive sa HIV-1. Lek, za sada poznat pod oznakom VH-499, pokazao je snažno antivirusno dejstvo, dobar bezbednosni profil i nije izazvao ozbiljne neželjene efekte.

Rezultati su objavljeni u stručnom časopisu Clinical Infectious Diseases.

VH-499 pripada novoj grupi lekova koji deluju na kapsid HIV-a, proteinski omotač bez kog virus ne može uspešno da se razmnožava. Blokiranjem ovog procesa sprečava se umnožavanje virusa i smanjuje njegova količina u organizmu.

U studiji faze 2a učestvovale su 23 odrasle osobe koje prethodno nisu primale antiretrovirusnu terapiju. Njih 20 dobilo je VH-499 u različitim dozama, dok je troje primalo placebo. Nakon 11 dana svi učesnici započeli su standardno lečenje HIV infekcije.

Svi ispitanici koji su primili novi lek imali su pad virusnog opterećenja, pri čemu je veći efekat zabeležen kod viših doza. U placebo grupi gotovo da nije bilo promena.

Veće doze eksperimentalnog leka bile su efikasnije u smanjenju količine virusa u krvi. Foto: Shutterstock

Manja interakcija s drugim lekovima

Istraživači ističu da bi jedna od važnih prednosti ovog leka mogla da bude manji rizik od interakcija sa drugim terapijama. Za razliku od već odobrenog inhibitora kapsida lenakapavira, VH-499 nije značajno uticao na enzim CYP3A4, koji je često odgovoran za neželjene interakcije između lekova. To bi moglo da bude posebno važno za osobe koje, pored HIV-a, imaju i druge hronične bolesti i uzimaju više različitih terapija.