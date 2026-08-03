Tokom besplatnih preventivnih pregleda u UKC Kragujevac obavljeno je 537 pregleda građana, a kod pojedinih pacijenata otkriveni su zdravstveni problemi poput hipertenzivne krize, novog slučaja dijabetesa i promene na slezini koja zahteva dalju dijagnostiku

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Na inicijativu rukovodstva Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, uz podršku Ministarstva zdravlja, u subotu, 1. avgusta 2026. godine, u Centru za internističku onkologiju i hirurškoj poliklinici organizovana je akcija besplatnih preventivnih pregleda sa ciljem prevencije i ranog otkrivanja bolesti, ali i jačanja poverenja između zdravstvenih radnika i pacijenata.

Građani su imali priliku da bez zakazivanja i uputa obave pregled endokrinologa, provere krvni pritisak, urade EKG i ultrazvučni pregled abdomena, izmere nivo šećera u krvi, kao i da obave ultrazvučni urološki pregled.

Prema rečima prof. dr Slobodana Milisavljevića, v.d. direktora UKC Kragujevac, ultrazvučni pregledi abdomena obavljani su na tri ultrazvučna aparata, dok je dijagnostika urogenitalnog trakta, sa posebnim akcentom na prostatu, sprovođena na dva ultrazvučna aparata. U okviru internističke dijagnostike građane su pregledali internisti i endokrinolozi, ultrazvučne preglede abdomena obavljali su gastroenterolozi, dok su za ultrazvučne preglede urotrakta i prostate bili zaduženi specijalisti urologije.

Ultrazvuk abdomena je neinvazivna i bezbolna dijagnostička metoda kojom se pregledaju organi u trbušnoj duplji, poput jetre, žučne kese, pankreasa, slezine i bubrega Foto: Shutterstock

Preventivni pregledi otkrili nove slučajeve bolesti

Odziv građana bio je veliki – ukupno je obavljeno 537 pregleda, i to 180 ultrazvučnih pregleda abdomena, 188 uroloških ultrazvukova i 191 internistički pregled. Tokom akcije kod tri pacijenta utvrđena je potreba za hitnim daljim zbrinjavanjem i upućeni su u Urgentni centar. Dijagnostikovana je jedna hipertenzivna kriza, jedan novootkriveni slučaj dijabetesa, kao i promena u slezini kod jedne pacijentkinje, otkrivena ultrazvučnim pregledom, koja zahteva dalju dijagnostiku.

Prof. dr Slobodan Milisavljević istakao je da će rukovodstvo ove zdravstvene ustanove, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, nastaviti sa organizovanjem besplatnih preventivnih pregleda i u narednom periodu.