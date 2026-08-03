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Besplatni dermatološki pregledi u srpskim sredinama na Kosovu omogućiće građanima da na vreme provere promene na koži i otkriju eventualne bolesti, što može biti ključno za uspešno lečenje

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Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je da će od 6. do 8. avgusta biti organizovani besplatni dermatološki pregledi u srpskim sredinama na Kosovu južno od Ibra. U okviru akcije planirano je da budu pregledani i pripadnici sveštenstva i monaštva.

Pregledi će biti obavljeni u:

Gračanici

Pasjanu

Ranilugu

Orahovcu

Velikoj Hoči

Štrpcu

Prilužju

Goraždevcu

Rano otkrivanje raka kože kroz redovne preventivne preglede značajno povećava šanse za uspešno lečenje i može spasiti život Foto: Shutterstock

Zašto su važni preventivni dermatološki pregledi?

Redovni pregledi kože omogućavaju rano otkrivanje promena koje mogu ukazivati na ozbiljna oboljenja, uključujući različite oblike raka kože. Pravovremena dijagnoza značajno povećava mogućnost uspešnog lečenja, posebno kod melanoma i drugih malignih promena, gde rano otkrivanje može biti presudno.

Prema navodima Ministarstva zdravlja, tokom samo dva dana besplatnih dermatoloških pregleda u Prijepolju i Novoj Varoši otkriveno je 100 ozbiljnih dijagnoza, što dodatno potvrđuje značaj preventivnih kontrola.

Ove preglede organizuje Udruženje dermatovenerologa Srbije, uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja, širom Srbije, posebno u sredinama u kojima postoji nedostatak specijalista dermatovenerologije. Cilj akcije je da građanima omogući dostupniju zdravstvenu zaštitu i doprinese ranom otkrivanju kožnih bolesti.