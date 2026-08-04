Vozači tokom velikih vrućina sporije reaguju, teže procenjuju situacije u saobraćaju i brže se zamaraju

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Velike vrućine ne utiču samo na udobnost tokom putovanja, već mogu ozbiljno da naruše sposobnost za bezbednu vožnju. Dehidratacija, umor, pad koncentracije i usporene reakcije povećavaju rizik od grešaka u saobraćaju, dok se unutrašnjost parkiranog automobila za svega nekoliko desetina minuta može zagrejati do temperature opasne po zdravlje. Posebno su ugroženi deca, starije osobe, hronični bolesnici i kućni ljubimci.

Kada je organizam izložen visokim temperaturama, pojačano se znoji, gubi tečnost i elektrolite, krvni sudovi se šire, krvni pritisak opada, a srce radi pod većim opterećenjem. Ako se izgubljena tečnost ne nadoknadi na vreme, dolazi do dehidratacije koja se ispoljava žeđu, glavoboljom, vrtoglavicom, pospanošću, razdražljivošću i padom koncentracije, a u težim slučajevima može da preraste u toplotnu iscrpljenost ili toplotni udar.

Upravo zato vozači tokom velikih vrućina sporije reaguju, teže procenjuju situacije u saobraćaju i brže se zamaraju. Poseban oprez potreban je kod starijih osoba, trudnica, dece, osoba sa bolestima srca i dijabetesom, ali i onih koji uzimaju lekove koji izazivaju pospanost ili usporavaju reakcije.

Pre puta preporučuje se da vožnju, kada god je moguće, planirate van najtoplijeg dela dana, proverite tehničku ispravnost vozila, posebno klima-uređaj i rashladni sistem, ponesete dovoljno vode i laganu hranu, kao i da unapred isplanirate mesta za odmor. Tokom vožnje važno je da pijete vodu i pre nego što osetite žeđ, pravite pauzu najmanje na svaka dva sata, izbegavate alkohol i veće količine kofeina, a kabinu rashlađujete postepeno, bez naglog spuštanja temperature.

Decu i ljubimce nikada ne ostavljajte same ni na sekund Foto: Shutterstock

Pre ulaska u automobil koji je bio parkiran na suncu, otvorite vrata ili prozore i provetrite kabinu nekoliko minuta. Posebno obratite pažnju na metalne kopče pojaseva, volan, ručicu menjača, sedišta i dečja auto-sedišta, jer mogu da izazovu opekotine. Kada god je moguće, parkirajte u hladu ili koristite zaštitu za vetrobransko staklo kako biste usporili zagrevanje unutrašnjosti vozila.

Decu i ljubimce nikada ne ostavljajte same u automobilu