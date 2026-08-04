Zahvaljujući donaciji Fondacije NORBS Plus, pet pedijatrijskih ustanova u Srbiji i brojne porodice dece sa retkim bolestima dobile su savremenu medicinsku opremu za kvalitetnije lečenje i svakodnevnu podršku

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Fondacija NORBS Plus uspešno je realizovala donaciju medicinskih pomagala ukupne vrednosti 108,870.00 EUR, zahvaljujući kojoj je pet pedijatrijskih zdravstvenih ustanova u Srbiji, više udruženja pacijenata i porodica dece sa retkim i teškim oboljenjima dobilo opremu neophodnu za kvalitetnije lečenje, negu i svakodnevni život. Donacija je realizovana sukcesivno, u skladu sa iskazanim potrebama zdravstvenih ustanova i korisnika, kako bi pomoć stigla tamo gde je bila najpotrebnija.

Podršku su dobili Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić", Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Niš, Univerzitetska dečja klinika Tiršova i Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu "Dr Subotića". Istovremeno, medicinska pomagala uručena su i udruženjima pacijenata, kao i pojedincima kojima su neophodna za svakodnevno lečenje i negu u kućnim uslovima.

Pomagala prilagođena stvarnim potrebama pacijenata

Nabavljena su medicinska pomagala za respiratornu podršku, antidekubitni sistemi, dijagnostička oprema, medicinska kolica, uređaji za iskašljavanje i aspiraciju sekreta, elektromotorna kolica, audio sistem za decu sa oštećenjem sluha, kao i druga oprema koja će doprineti kvalitetnijem lečenju i boljoj nezi dece.

Fondacija NORBS Plus uspešno je realizovala donaciju medicinskih pomagala ukupne vrednosti 108,870.00 EUR Foto: Shutterstock

- Naš cilj nije bio samo da obezbedimo medicinska pomagala, već da svaka donacija odgovori na stvarne potrebe onih koji svakodnevno brinu o deci sa retkim i teškim oboljenjima. Zato smo u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, udruženjima pacijenata i porodicama pažljivo definisali prioritete, kako bi svaka nabavljena oprema imala neposrednu primenu i donela konkretnu korist - rekao je Stefan Živković, predstavnik Fondacije NORBS plus, a zatim dodao:

- Posebno nas raduje što smo uspeli da podržimo i najveće pedijatrijske centre u Srbiji, ali i porodice kojima odgovarajuće pomagalo često znači lakše lečenje, veću samostalnost deteta i bolji kvalitet života. Ovo je još jedna potvrda da zajedničkim delovanjem možemo napraviti razliku tamo gde je ona najpotrebnija.



Podrška najvećim pedijatrijskim centrima u Srbiji

Institut za majku i dete dobilo je donaciju ukupne vrednosti od 2.585.798 dinara.

Donacija obuhvata traku za ergometriju “LodeValiant /CPET“, kao i dvoja kolica za negu i terapiju. Traka za CPET integrisana u postojeći sistem za ergospirometriju omogućava preciznu dijagnostiku oboljenja respiratornog i kardiovaskularnog sistema kod dece, čak i predškolskog uzrasta.

- Terapijska kolica značajno olakšavaju terapiju i negu obolele decu na odeljenju pulmologije i intenzivne nege. Ova donacija nastavak je višegodišnje uspešne saradnje koju naša služba i Institut u celini imaju sa Fondacijom NORBS plus na dobrobit obolele dece iz celog regiona koja se leče u Institutu za majku i dete – istakao je doc. dr Aleksandar Sovtić, načelnik Službe za ispitivanje i lečenje bolesti respiratornog sistema, kao i zamenik direktora Instituta za majku i dete.

Integrisana CPET traka omogućava preciznu procenu rada srca i pluća tokom fizičkog opterećenja Foto: Shutterstock

Klinika za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Niš danas je jedan od regionalnih centara za dijagnostiku, lečenje i multidisciplinarno praćenje dece sa retkim bolestima. Oni su dobili antidekubitne dušeke i aparate za neinvazivnu ventilaciju.

Poslednjih godina uloženi su značajni napori u unapređenje dijagnostičkih procedura i uvođenje savremenih metoda lečenja, ali je za kvalitetnu zdravstvenu negu neophodna i kontinuirana podrška društveno odgovornih partnera.