Pomoć deci sa retkim bolestima: Fondacija NORBS Plus obezbedila medicinska pomagala vredna više od 108.000 evra
Fondacija NORBS Plus uspešno je realizovala donaciju medicinskih pomagala ukupne vrednosti 108,870.00 EUR, zahvaljujući kojoj je pet pedijatrijskih zdravstvenih ustanova u Srbiji, više udruženja pacijenata i porodica dece sa retkim i teškim oboljenjima dobilo opremu neophodnu za kvalitetnije lečenje, negu i svakodnevni život. Donacija je realizovana sukcesivno, u skladu sa iskazanim potrebama zdravstvenih ustanova i korisnika, kako bi pomoć stigla tamo gde je bila najpotrebnija.
Podršku su dobili Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić", Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Niš, Univerzitetska dečja klinika Tiršova i Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu "Dr Subotića". Istovremeno, medicinska pomagala uručena su i udruženjima pacijenata, kao i pojedincima kojima su neophodna za svakodnevno lečenje i negu u kućnim uslovima.
Pomagala prilagođena stvarnim potrebama pacijenata
Nabavljena su medicinska pomagala za respiratornu podršku, antidekubitni sistemi, dijagnostička oprema, medicinska kolica, uređaji za iskašljavanje i aspiraciju sekreta, elektromotorna kolica, audio sistem za decu sa oštećenjem sluha, kao i druga oprema koja će doprineti kvalitetnijem lečenju i boljoj nezi dece.
- Naš cilj nije bio samo da obezbedimo medicinska pomagala, već da svaka donacija odgovori na stvarne potrebe onih koji svakodnevno brinu o deci sa retkim i teškim oboljenjima. Zato smo u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, udruženjima pacijenata i porodicama pažljivo definisali prioritete, kako bi svaka nabavljena oprema imala neposrednu primenu i donela konkretnu korist - rekao je Stefan Živković, predstavnik Fondacije NORBS plus, a zatim dodao:
- Posebno nas raduje što smo uspeli da podržimo i najveće pedijatrijske centre u Srbiji, ali i porodice kojima odgovarajuće pomagalo često znači lakše lečenje, veću samostalnost deteta i bolji kvalitet života. Ovo je još jedna potvrda da zajedničkim delovanjem možemo napraviti razliku tamo gde je ona najpotrebnija.
Podrška najvećim pedijatrijskim centrima u Srbiji
Institut za majku i dete dobilo je donaciju ukupne vrednosti od 2.585.798 dinara.
Donacija obuhvata traku za ergometriju “LodeValiant /CPET“, kao i dvoja kolica za negu i terapiju. Traka za CPET integrisana u postojeći sistem za ergospirometriju omogućava preciznu dijagnostiku oboljenja respiratornog i kardiovaskularnog sistema kod dece, čak i predškolskog uzrasta.
- Terapijska kolica značajno olakšavaju terapiju i negu obolele decu na odeljenju pulmologije i intenzivne nege. Ova donacija nastavak je višegodišnje uspešne saradnje koju naša služba i Institut u celini imaju sa Fondacijom NORBS plus na dobrobit obolele dece iz celog regiona koja se leče u Institutu za majku i dete – istakao je doc. dr Aleksandar Sovtić, načelnik Službe za ispitivanje i lečenje bolesti respiratornog sistema, kao i zamenik direktora Instituta za majku i dete.
Klinika za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Niš danas je jedan od regionalnih centara za dijagnostiku, lečenje i multidisciplinarno praćenje dece sa retkim bolestima. Oni su dobili antidekubitne dušeke i aparate za neinvazivnu ventilaciju.
Poslednjih godina uloženi su značajni napori u unapređenje dijagnostičkih procedura i uvođenje savremenih metoda lečenja, ali je za kvalitetnu zdravstvenu negu neophodna i kontinuirana podrška društveno odgovornih partnera.
- Zato nam ova donacija Fondacije NORBS plus predstavlja izuzetno važnu pomoć. Oprema koju smo dobili unaprediće uslove za zbrinjavanje dece sa retkim bolestima, posebno onih u teškim zdravstvenim stanjima i na produženom bolničkom lečenju, ali će koristiti i drugim pedijatrijskim pacijentima kojima je potrebna intenzivna i dugotrajna nega. Posebno nas raduje što je prepoznat značaj naše ustanove, koja pruža zdravstvenu zaštitu deci sa područja cele južne i jugoistočne Srbije. Verujemo da će ova donacija doprineti još kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti naših pacijenata i biti podsticaj za nastavak uspešne saradnje sa Fondacijom NORBS plus i svim društveno odgovornim partnerima koji prepoznaju potrebe dece obolele od retkih bolesti – istakla je doc. dr Tatjana Stanković, pedijatar u Klinici za pedijatriju UKC Niš.