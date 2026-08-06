Reč je o jednom od najvećih istraživanja koje je povezalo zagađenje vazduha sa aktivnošću reumatoidnog artritisa

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Izloženost zagađenom vazduhu, posebno finim suspendovanim česticama PM2.5 koje potiču iz prašine, dima i čađi, mogla bi da poveća aktivnost reumatoidnog artritisa i rizik od pogoršanja bolesti, pokazalo je novo istraživanje objavljeno u časopisu Annals of the Rheumatic Diseases.

Reumatoidni artritis je hronična autoimuna bolest koja izaziva upalu i oštećenje zglobova, ali može da zahvati i druge organe. Pogađa između 0,5 i jedan odsto odrasle populacije, a na njegov razvoj utiču genetski, imunološki i faktori iz okruženja.

Naučnici sa Nacionalnog univerziteta u Seulu pratili su 1.070 obolelih tokom četiri godine i analizirali više od 12.500 ambulantnih pregleda. Upoređivali su aktivnost bolesti sa nivoima šest najčešćih zagađivača vazduha, uključujući PM2.5, PM10, azot-dioksid, sumpor-dioksid, ozon i ugljen-monoksid.

Rezultati su pokazali da je upravo PM2.5 najsnažnije povezan sa pogoršanjem bolesti. Rizik je bio posebno izražen kod osoba koje su bile izložene povišenim koncentracijama ovih čestica duže od dve nedelje.

Rezultati su pokazali da je PM2.5 najsnažnije povezan sa pogoršanjem bolesti Foto: Shutterstock

PM2.5 čestice toliko su sitne da lako prolaze iz pluća u krvotok, odakle dospevaju do različitih organa. Tamo mogu da podstaknu stvaranje štetnih molekula, izazovu ćelijski stres, oštete DNK i pojačaju upalne procese.

Značaj otkrića prevazilazi artritis

U pratećem komentaru stručnjaci sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Harvard ocenili su da je ovo jedno od najvećih istraživanja koje je pouzdanim metodama povezalo zagađenje vazduha sa aktivnošću reumatoidnog artritisa. Ističu da rezultati imaju značaj ne samo za lečenje ove bolesti već i za bolje razumevanje uticaja životne sredine na druge autoimune bolesti.