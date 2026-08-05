Prva faza istraživanja usmerena je na procenu bezbednosti i podnošljivosti nove vakcine

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Počelo je prvo kliničko ispitivanje vakcine protiv soja ebole koji izaziva epidemiju u Demokratskoj Republici Kongo (DR Kongo). Prva faza istraživanja usmerena je na procenu bezbednosti i podnošljivosti nove vakcine.

Vakcina mRNA-1469

Farmaceutska kompanija Moderna saopštila je da je započela prvu fazu kliničkog ispitivanja vakcine protiv virusa ebole namenjene zaštiti od soja Bundibugyo, koji je odgovoran za aktuelnu epidemiju na istoku Demokratske Republike Kongo.

Prvi dobrovoljci primili su eksperimentalnu vakcinu mRNA-1469 u Kanadi. Vakcina je razvijena na istoj mRNK platformi koju je Moderna koristila za razvoj vakcine protiv kovida 19.

Procena bezbednosti i podnošljivosti

U prvoj fazi kliničkog ispitivanja učestvovaće oko 80 dobrovoljaca, a cilj je da se procene bezbednost i podnošljivost vakcine.

Ukoliko rezultati budu zadovoljavajući, uslediće druga i treća faza kliničkih ispitivanja. Čak i u slučaju uspeha, odobrenje regulatornih tela i početak primene vakcine mogu se očekivati tek za nekoliko meseci, a verovatnije za nekoliko godina.

Ukoliko rezultati budu zadovoljavajući, uslediće druga i treća faza kliničkih ispitivanja. Foto: Moses Sawasawa/AP

Prva faza u Kanadi

Trenutno ne postoji vakcina koju je odobrila Američka agencija za hranu i lekove (FDA) protiv soja ebole koji se širi na istoku Demokratske Republike Kongo. U aktuelnoj epidemiji do sada je registrovano više od 3.700 obolelih, dok je više od 1.600 ljudi izgubilo život.

Prva faza kliničkog ispitivanja sprovodi se u Kanadi u okviru saradnje kompanije Moderna i Koalicije za inovacije u oblasti pripravnosti za epidemije (CEPI). Prema navodima kompanije, CEPI je obezbedio do 50 miliona dolara za finansiranje pretkliničkih istraživanja i prve faze kliničkog ispitivanja.

Izvršni direktor kompanije Moderna Stefan Bansel izjavio je da početak kliničkog ispitivanja predstavlja važan korak u razvoju vakcine protiv soja virusa ebole Bundibugyo, za koji trenutno ne postoji odobrena vakcina.

- Početak primene vakcine mRNA-1469 u okviru kliničkog ispitivanja predstavlja značajnu prekretnicu u razvoju zaštite od soja virusa Bundibugyo. Zahvalni smo organizaciji CEPI, kanadskim zdravstvenim vlastima, istraživačima i svim učesnicima studije na doprinosu ovom projektu - rekao je Bansel.

Početak primene vakcine mRNA-1469 u okviru kliničkog ispitivanja predstavlja značajnu prekretnicu u razvoju zaštite od soja virusa Bundibugyo. Foto: BASF

Druga najveća epidemija ebole u istoriji

Izvršni direktor CEPI-ja dr Ričard Hečet ocenio je da je početak prve faze kliničkog ispitivanja veliki iskorak u borbi protiv jedne od najsmrtonosnijih zaraznih bolesti.