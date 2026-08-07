Jedna grupa žena mnogo teže prolazi kroz menopauzu: Da li ste među njima?
Žene koje imaju dijabetes tipa 2 ili predijabetes češće prijavljuju simptome menopauze, a kod mnogih su oni i izraženiji nego kod žena bez poremećaja metabolizma šećera, pokazalo je novo istraživanje objavljeno u časopisu Menopause.
Menopauza i dijabetes povezani su na više načina. Hormonske promene tokom srednjih godina povećavaju sklonost ka nagomilavanju masnog tkiva u predelu stomaka i razvoju dijabetesa tipa 2, dok su ranija istraživanja pokazala da dijabetes može da utiče na tok menopauze. Međutim, do sada je malo studija direktno ispitivalo kako utiče na broj i jačinu simptoma.
Šta je donela studija?
Naučnici su analizirali podatke gotovo 300 žena starosti od 40 do 64 godine i procenjivali tegobe pomoću standardizovanog upitnika za simptome menopauze. Žene sa dijabetesom ili predijabetesom prijavljivale su više simptoma u svim fazama menopauze, ali je razlika bila statistički značajna tek nakon ulaska u postmenopauzu. Isti obrazac uočen je i kada je reč o jačini tegoba - simptomi su bili izraženiji kod žena sa poremećenim metabolizmom glukoze, naročito u postmenopauzi.
Autori smatraju da bi procena simptoma menopauze trebalo da postane deo redovne brige o ženama sa dijabetesom, jer bi to moglo da doprinese boljem kvalitetu života. Ističu i da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se bolje razumela veza između poremećaja regulacije šećera u krvi i tegoba u menopauzi.
Medicinska direktorka The Menopause Society, dr Stefani Fobion, podseća da su dijabetes, povišen krvni pritisak i poremećaji masnoća u krvi povezani i sa češćim valunzima, kao i većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Zbog toga, kako navodi, period menopauze predstavlja važnu priliku da se na vreme prepoznaju i kontrolišu faktori rizika za zdravlje srca.
Izvor: News-medical.net/Zdravlje.kurir.rs
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