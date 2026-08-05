Na Listu se stavljaju i dva leka za lečenje srčane slabosti, koji su primarno lekovi za dijabetes

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Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut najavio je da će od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Macut kaže da država preuzima najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali.

Šta će biti na listi?

Premijer Macut je istakao da će na listu lekova biti stavljeno 16 novih oralnih antikoagulanasa, koji se koriste za prevenciju moždanog udara i sistemskih embolija kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom, kao i za lečenje i prevenciju ponovne duboke venske tromboze i plućne embolije.

Na Listu se stavljaju i dva leka za lečenje srčane slabosti, koji su primarno lekovi za dijabetes, ali su kliničke studije i primena u praksi pokazali da se veoma efikasno mogu primeniti kod posebne grupe pacijenata sa srčanom slabošću i očuvanom ejekcionom frakcijom, dodao je on.

Plućna embolija (PE) je ozbiljno i potencijalno životno ugrožavajuće stanje koje nastaje kada krvni ugrušak blokira jednu od arterija u plućima Foto: Fox_Ana/Shutterstock

Faktori kardiovaskularnog rizika

- Kao lekar i endokrinolog posebno želim da istaknem koliko je ova odluka važna za pacijente sa hroničnim nezaraznim bolestima - naveo je prof. Macut i dodao da dijabetes, hipertenzija, gojaznost i poremećaji metabolizma predstavljaju značajne faktore kardiovaskularnog rizika, zbog čega je pravovremena prevencija komplikacija od ogromnog značaja.

Ključna terapija protiv moždanog udara

On je objasnio da kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom odgovarajuća antikoagulantna terapija može biti ključna u prevenciji moždanog udara, dok je adekvatno lečenje srčane slabosti od velikog značaja za kvalitet i dužinu života pacijenata, zbog čega ova mera nije samo pitanje troškova terapije, već dostupnosti lečenja, prevencije teških komplikacija i zaštite zdravlja građana.

Plaća se 30 odsto cene leka

Za 16 novih oralnih antikoagulanasa država će preuzeti 70 odsto troškova, dok će građani plaćati 30 odsto cene leka, što znači da će umesto dosadašnjih približno 1.700 do 6.000 dinara po pakovanju doplata za građane iznositi oko 600 do 1.100 dinara.

Za 16 novih oralnih antikoagulanasa država će preuzeti 70 odsto troškova Foto: PeopleImages/Shutterstock

Kod dva leka za lečenje srčane slabosti država će takođe preuzeti značajan deo troškova, budući da su ih građani do sada plaćali približno 2.500 do 4.500 dinara po pakovanju i da će od 17. avgusta njihova doplata iznositi oko 1.700 dinara.