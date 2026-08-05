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Dom zdravlja Niš organizuje mamografske preglede za žene starije od 45 godina svake srede od 7 do 19 časova i svake subote od 7 do 13 časova.

Pregledi se organizuju u Službi za radiološku dijagnostiku, objavljeno je na sajtu te zdravstvene ustanove. Za preglede nije potreban ni uput, niti zakazivanje, a iz Doma zdravlja apeluju na sve žene da se odazovu organizovanom mamografskom skriningu i ističu da rano otkrivanje spašava živote.

U zemljama koje već decenijama sprovode organizovani skrining mamografijom, smrtnost od karcinoma dojke značajno je smanjena. Taj uspeh potvrđuje koliko je rano otkrivanje važno, ističe se u saopštenju.

Izvor: Domzdravljanis.co.rs/Zdravlje.kurir.rs

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