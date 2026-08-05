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Prvi pacijent koji je primio rusku personalizovanu mRNK vakcinu za lečenje melanoma početkom septembra trebalo bi da završi kompletan terapijski ciklus, izjavio je akademik Ruske akademije nauka i naučni direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" Aleksandar Ginzburg. Kako je naveo za RIA Novosti, završna primena onkovakcine Neoonkova planirana je za početak septembra, nakon čega će biti moguće detaljnije proceniti efikasnost terapije.

Reč je o šezdesetogodišnjem muškarcu iz Kurske oblasti, koji je prvu dozu personalizovane vakcine primio u aprilu. Terapija je razvijena u Institutu "Gamaleja", a proizvodi se u Nacionalnom medicinskom istraživačkom centru za radiologiju. Vakcina se izrađuje za svakog pacijenta pojedinačno, na osnovu molekularnih i genetskih karakteristika tumora, što omogućava personalizovan pristup lečenju melanoma.

Prema rečima Ginzburga, prvi rezultati analiza krvi već pokazuju blage promene u produkciji citokina, signalnih molekula koji imaju ključnu ulogu u imunološkom odgovoru organizma. Ipak, naglašava da je prerano govoriti o uspešnosti lečenja, jer pacijenta očekuje još nekoliko aplikacija vakcine, a glavni imunološki pokazatelji biće poznati tek po završetku kompletnog terapijskog ciklusa.

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Vakcina je zasad registrovana samo za lečenje melanoma, uključujući i metastatski oblik Foto: Shutterstock

Pacijent se trenutno nalazi kod kuće u Kurskoj oblasti i pod nadzorom je regionalnog onkološkog dispanzera.

Uskoro i prva pacijentkinja iz Srbije

Vest dolazi nekoliko nedelja nakon što je najavljeno da bi prva pacijentkinja iz Srbije u drugoj polovini avgusta trebalo da započne lečenje ovom personalizovanom mRNK terapijom u Rusiji. Profesor dr Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu tada je izjavio da veruje u naučnu osnovu ove terapije, ali i naglasio da je za procenu njene stvarne efikasnosti potrebno vreme i rezultati prvih pacijenata.

Izvor: Ria.ru/Zdravlje.kurir.rs

Ruska vakcina protiv raka u avgustu za prvu pacijentkinju iz Srbije: Jakovljević: Verujem u uspeh terapije

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