Prvi put u Srbiji ugrađen stent koji smanjuje pritisak u mozgu: Nada za pacijente sa teškim glavoboljama
U Univerzitetskom kliničkom centru Srbije na Klinici za neurologiju prvi put je urađena intervencija mladom pacijentu sa hroničnom, teškom glavoboljom koja nije mogla da se ublaži ni maksimalnim dozama odgovarajuće terapije. U pitanju je redak i težak oblik glavobolje, koji može da dovede do gubljenja vida. Minimalno invazivnu ugradnju venskog stenta izveo je interventni neuroradiolog dr Ivan Vukašinović sa svojim timom.
Pacijent je već otišao kući
U razgovoru za RTS dr Vukašinović je rekao da je pacijent dobro i da je otišao iz bolnice. U pitanju je mlada osoba koja je patila od retkog i teškog oblika glavobolje. Doktor kaže da je u pitanju hronična bolest, ali i napominje da očekuje da se posle intervencije glavobolje potpuno smanje, odnosno prestanu.
- U pitanju je minimalno invazivna procedura koja se sve više radi u medicini, gde mi preko krvnih sudova stavljamo neke uređaje, stentove. Najčešće to radimo u arterijskom sistemu, a ovo smo sada radili u venskom sistemu. Ti stentovi se unapređuju godinama, tako da sada imamo i nove stentove koji su specijalizovani za venski sistem. Mi smo, u stvari, proširili sinus koji je bio sužen. Normalno, sinus ima svoj dijametar u mozgu, postoje dva takva sinusa. Kod njega je jedan bio potpuno zatvoren, a drugi sužen, toliko do te mere da su bile velike razlike kada smo merili pritisak u mozgu u tom sinusu pre i posle suženja. Uspeli smo da izjednačimo te pritiske, samim tim i da olakšamo protok likvora iz mozga kroz venske sinuse. Na taj način smanjen je pritisak u glavi i manje je glavobolja - objašnjava dr Vukašinović.
Ni najveće doze leka nisu mogle da pomognu
Dr Ivan Vukašinović napominje da je ova intervencija plod timskog rada. Ovi pacijenti su kod neurologa godinama lečeni lekovima, ali je i dalje postojao mali broj pacijenata kojima nisu mogli da pomognu.
- To su pacijenti koji imaju fizički problem, jer se sinus suzio i lekovi ne mogu tu da pomognu, čak ni najveće doze. Naš tim u Centru za radiologiju Klinike za neurohirurgiju primio je tog pacijenta, on je dijagnostikovan, izmerili smo te pritiske i implantirali stent, što je rezultiralo smanjenjem intrakranijalnog pritiska. Inače, ti pacijenti, osim glavobolje, imaju i smanjenje vida, jer se preko očnog živca pritisak prenosi, to se zove papiledem. Tako da oni postepeno gube vid, a imaju i zujanje u ušima, tinitus. Sve to smo uspeli da rešimo - navodi doktor.
Glavobolje će vremenom prestati
Doktor objašnjava da je u pitanju retko oboljenje, a u dogovoru sa kolegama sa neurologije već imaju četiri do pet pacijenata koji bi bili kandidati za ovu intervenciju.
Dr Ivan Vukašinović kaže da je pacijent ubrzo posle intervencije otišao kući, a da su glavobolje sa svakim danom sve blaže i blaže. Objašnjava da je glavobolja subjektivan simptom. Pacijent se sada prati tako što lekari posmatraju promene preko očnog dna.
- Posmatramo upravo taj papiledem očnog živca koji je već kod njega bio smanjen neposredno nakon intervencije. Tako da već znamo indirektno da će i glavobolje vremenom prestati - ističe dr Vukašinović.
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