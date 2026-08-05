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U Univerzitetskom kliničkom centru Srbije na Klinici za neurologiju prvi put je urađena intervencija mladom pacijentu sa hroničnom, teškom glavoboljom koja nije mogla da se ublaži ni maksimalnim dozama odgovarajuće terapije. U pitanju je redak i težak oblik glavobolje, koji može da dovede do gubljenja vida. Minimalno invazivnu ugradnju venskog stenta izveo je interventni neuroradiolog dr Ivan Vukašinović sa svojim timom.

Pacijent je već otišao kući

U razgovoru za RTS dr Vukašinović je rekao da je pacijent dobro i da je otišao iz bolnice. U pitanju je mlada osoba koja je patila od retkog i teškog oblika glavobolje. Doktor kaže da je u pitanju hronična bolest, ali i napominje da očekuje da se posle intervencije glavobolje potpuno smanje, odnosno prestanu.

- U pitanju je minimalno invazivna procedura koja se sve više radi u medicini, gde mi preko krvnih sudova stavljamo neke uređaje, stentove. Najčešće to radimo u arterijskom sistemu, a ovo smo sada radili u venskom sistemu. Ti stentovi se unapređuju godinama, tako da sada imamo i nove stentove koji su specijalizovani za venski sistem. Mi smo, u stvari, proširili sinus koji je bio sužen. Normalno, sinus ima svoj dijametar u mozgu, postoje dva takva sinusa. Kod njega je jedan bio potpuno zatvoren, a drugi sužen, toliko do te mere da su bile velike razlike kada smo merili pritisak u mozgu u tom sinusu pre i posle suženja. Uspeli smo da izjednačimo te pritiske, samim tim i da olakšamo protok likvora iz mozga kroz venske sinuse. Na taj način smanjen je pritisak u glavi i manje je glavobolja - objašnjava dr Vukašinović.

o su pacijenti koji imaju fizički problem, jer se sinus suzio i lekovi ne mogu tu da pomognu, čak ni najveće doze. Foto: Shutterstock

Ni najveće doze leka nisu mogle da pomognu

Dr Ivan Vukašinović napominje da je ova intervencija plod timskog rada. Ovi pacijenti su kod neurologa godinama lečeni lekovima, ali je i dalje postojao mali broj pacijenata kojima nisu mogli da pomognu.

- To su pacijenti koji imaju fizički problem, jer se sinus suzio i lekovi ne mogu tu da pomognu, čak ni najveće doze. Naš tim u Centru za radiologiju Klinike za neurohirurgiju primio je tog pacijenta, on je dijagnostikovan, izmerili smo te pritiske i implantirali stent, što je rezultiralo smanjenjem intrakranijalnog pritiska. Inače, ti pacijenti, osim glavobolje, imaju i smanjenje vida, jer se preko očnog živca pritisak prenosi, to se zove papiledem. Tako da oni postepeno gube vid, a imaju i zujanje u ušima, tinitus. Sve to smo uspeli da rešimo - navodi doktor.

Posmatramo upravo taj papiledem očnog živca koji je već kod njega bio smanjen neposredno nakon intervencije Foto: Shutterstock

Glavobolje će vremenom prestati

Doktor objašnjava da je u pitanju retko oboljenje, a u dogovoru sa kolegama sa neurologije već imaju četiri do pet pacijenata koji bi bili kandidati za ovu intervenciju.

Dr Ivan Vukašinović kaže da je pacijent ubrzo posle intervencije otišao kući, a da su glavobolje sa svakim danom sve blaže i blaže. Objašnjava da je glavobolja subjektivan simptom. Pacijent se sada prati tako što lekari posmatraju promene preko očnog dna.