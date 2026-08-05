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Rezerve krvi u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine značajno su smanjene. Najdeficitarnije su A i nulte krvne grupe, kao i sve ostale krvne grupe sa negativnim Rh faktorom, rekla je portparol Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine Jelena Ćulić.

Zašto je bitno da pomognemo?

U izjavi za RTV Ćulić je pozvala davaoce ovih krvnih grupa da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine uputio je apel svim punoletnim i zdravim građanima da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi, kako bi se obezbedile dovoljne zalihe i sprečila obustava redovnih operativnih programa, kao i lečenja onkoloških i zbrinjavanja hitnih pacijenata.

Najviše nedostaju A i O pozitivna i sve negativne krvne grupe

Građani krv mogu dati u sedištu Zavoda ili na lokacijama mobilnih ekipa koje svakodnevno rade na terenu širom Pokrajine.

Podsećamo da se pre pet dana oglasio Institutu za transfuziju krvi Srbije sa saopštenjem u kojem navodi da su zbog visokih temperatura i godišnjih odmora rezerve krvi pale na minimum. Najviše nedostaju A pozitivna, O pozitivna i sve negativne krvne grupe. Iz Instituta pozivaju punoletne i zdrave građane da dobrovoljno daju krv kako bi potrebe svih zdravstvenih ustanova bile redovno obezbeđene.

Izvor: nsuzivo.rs/,itks.rs/ zdravlje. kurir.rs

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