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Naučnici sa Gladstone instituta pokazali su da se neuroni dobijeni iz ljudskih matičnih ćelija mogu uspešno da ugrade u oštećenu kičmenu moždinu pacova i delimično obnove nervne veze odgovorne za disanje.

Prevazilaženje prepreka u obnavljanju nervnog sistema

Teške povrede kičmene moždine, naročito u vratnom (cervikalnom) delu, prekidaju važne nervne puteve između moždanog stabla i dijafragme, glavnog mišića za disanje. Zbog toga mnogi pacijenti trajno gube sposobnost normalnog disanja.

Za razliku od nekih drugih tkiva u organizmu, centralni nervni sistem nema prirodnu sposobnost da obnovi izgubljene nervne veze. Zbog toga danas ne postoji odobrena terapija koja može da obnovi prekinute nervne puteve nakon ovakvih povreda.

Istraživači su se zato usmerili na V2a interneurone – specijalizovane nervne ćelije koje služe kao „posrednici“ u prenošenju nervnih impulsa. Njihova uloga je da premoste oštećeni deo kičmene moždine i ponovo uspostave prenos signala.

Istraživači su se zato usmerili na V2a interneurone – specijalizovane nervne ćelije koje služe kao „posrednici“ u prenošenju nervnih impulsa. Foto: Shutterstock

Kako su napravljene ćelije?

Naučni tim je tokom godinu i po dana razvijao postupak kojim se ljudske indukovane pluripotentne matične ćelije pretvaraju u V2a interneurone pogodne za transplantaciju.

Postignuti su važni rezultati:

- razvijeni su ljudski V2a interneuroni namenjeni obnavljanju nervnih puteva u vratnom delu kičmene moždine;

- potvrđeno je da se ove ćelije mogu zamrznuti, čuvati i kasnije odmrznuti bez gubitka njihove funkcionalnosti, što je važno za buduću kliničku primenu.

Uspostavljanje novih nervnih veza

Nedelju dana nakon što su pacovima izazvali povredu vratnog dela kičmene moždine, istraživači su transplantirali V2a interneurone u mesto povrede.

Dva meseca kasnije pokazalo se da:

- presađene ljudske ćelije nisu samo preživele u oštećenom tkivu, već su uspostavile funkcionalne veze sa nervnim vlaknima koja dolaze iz moždanog stabla i sa nervnim ćelijama samih pacova;

- stimulacija mesta transplantacije izazvala je električnu aktivnost u dijafragmi, što potvrđuje da su nove ćelije postale deo sistema koji kontroliše disanje.

Stimulacija mesta transplantacije izazvala je električnu aktivnost u dijafragmi, što potvrđuje da su nove ćelije postale deo sistema koji kontroliše disanje. Foto: Shutterstock

Oporavak disanja u zahtevnim uslovima

U normalnim uslovima razlike između grupa nisu bile velike. Međutim, kada su životinje bile izložene otežanim uslovima disanja, rezultati su postali znatno izraženiji.

Pacovi su boravili u sredini sa:

smanjenom koncentracijom kiseonika (hipoksija),

povećanom koncentracijom ugljen-dioksida (hiperkapnija),

što je primoralo njihov respiratorni sistem da radi mnogo intenzivnije.

Kod većine netretiranih pacova došlo je do ozbiljnog respiratornog zatajenja. Nasuprot tome, 75% životinja koje su primile transplantaciju V2a interneurona uspešno je podnelo ove uslove, što ukazuje da su presađene ćelije značajno poboljšale rezervni kapacitet sistema za disanje.

Sledeći koraci

Pre nego što ova metoda bude mogla da se ispituje na ljudima, potrebno je:

* potvrditi njenu efikasnost na većim životinjskim modelima;

* utvrditi da li terapija može biti uspešna i kada se primeni mesecima ili godinama nakon povrede.

Pored obnavljanja disanja, istraživači rade na prilagođavanju ove tehnologije kako bi se obnovili nervni putevi odgovorni za pokrete ruku i šaka.