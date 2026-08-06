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U grupi koja je pila sok od cvekle zabeleženo oko 70 odsto manje ozbiljnih neželjenih događaja

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Sok od cvekle mogao bi da pomogne trudnicama sa hroničnom bolešću bubrega, pokazalo je novo istraživanje naučnika sa King's College London. Iako su rezultati ohrabrujući, istraživači upozoravaju da je potrebno sprovesti veće kliničke studije pre nego što ovakav pristup može da se preporuči u praksi.

Trudnoća dodatno opterećuje bubrege, pa se kod oko polovine žena sa umerenom do teškom hroničnom bolešću bubrega funkcija ovog organa tokom trudnoće pogoršava. Istovremeno, mnogi lekovi koji se koriste za lečenje bubrežnih bolesti ne preporučuju se u trudnoći, zbog čega su mogućnosti lečenja ograničene.

U studiji, objavljenoj u časopisu Kidney International Reports, učestvovalo je 108 trudnica sa hroničnom bolešću bubrega stadijuma 2 do 5 iz osam bolnica u Velikoj Britaniji. Pre 25. nedelje trudnoće nasumično su raspoređene u dve grupe - jedna je dobijala standardnu terapiju, a druga je uz standardno lečenje svakodnevno pila sok od cvekle bogat nitratima.

Nitrati iz cvekle u organizmu se pretvaraju u azot-monoksid, jedinjenje koje širi krvne sudove i poboljšava cirkulaciju, pa su istraživači želeli da ispitaju da li na taj način mogu da smanje dodatno opterećenje bubrega tokom trudnoće.

U grupi koja je pila sok od cvekle zabeleženo oko 70 odsto manje ozbiljnih neželjenih događaja Foto: Shutterstock

Rezultati su pokazali da je u grupi koja je pila sok od cvekle zabeleženo oko 70 odsto manje ozbiljnih neželjenih događaja nego kod žena koje su primale samo standardnu terapiju. Kod trudnica sa uznapredovalom bolešću bubrega uočeni su i znaci bolje očuvane funkcije bubrega nakon porođaja, manja potreba za lekovima za snižavanje krvnog pritiska i ređi prijem novorođenčadi u jedinice intenzivne neonatalne nege.

Tokom istraživanja nisu uočeni bezbednosni problemi povezani sa sokom od cvekle, uključujući ni povećanje nivoa kalijuma u krvi, što je ranije izazivalo zabrinutost kod ove grupe pacijentkinja.